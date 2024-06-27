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Yönetmen Veda Etmişti: Başrolü Değişen Sandık Kokusu'nun Yeni Yönetmeni Belli Oldu!

Yönetmen Veda Etmişti: Başrolü Değişen Sandık Kokusu'nun Yeni Yönetmeni Belli Oldu!

Sandık Kokusu
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
27.06.2024 - 20:08

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Sandık Kokusu sezon finaline başrol oyuncusu Metin Akdülger'in diziden ayrılmasıyla hayranlarını üzmüştü. Yönetmenin de ayrıldığı duyurulan dizide yeni yönetmen belli oldu!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
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Show TV ekranlarının sevilen dizisi Sandık Kokusu, kısa sürede önemli bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı.

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Sandık Kokusu, kısa sürede önemli bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı.

Bu sebeple de ikinci sezon almayı başaran dizinin sezon finalinde oldukça üzücü bir gelişme yaşandı. Atilla karakterini canlandıran Metin Akdülger'in diziden ayrılması hayranlarını fazlasıyla üzdü.

Bu sebeple de ikinci sezon almayı başaran dizinin sezon finalinde oldukça üzücü bir gelişme yaşandı. Atilla karakterini canlandıran Metin Akdülger'in diziden ayrılması hayranlarını fazlasıyla üzdü.

Bu gelişmenin ardından da dizinin yönetmeninin de ayrıldığını öğrendik.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre 1 günlük boşluktan sonra dizinin yeni yönetmeni belli oldu!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre 1 günlük boşluktan sonra dizinin yeni yönetmeni belli oldu!

İkinci sezona Hasan'ın (Uğur Yücel) Şanlıurfa'daki sahneleriyle başlayacak dizinin yeni sezonda yönetmeni Altan Dönmez olacak.

İkinci sezona Hasan'ın (Uğur Yücel) Şanlıurfa'daki sahneleriyle başlayacak dizinin yeni sezonda yönetmeni Altan Dönmez olacak.

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