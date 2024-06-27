Yönetmen Veda Etmişti: Başrolü Değişen Sandık Kokusu'nun Yeni Yönetmeni Belli Oldu!
Yönetmen Veda Etmişti: Başrolü Değişen Sandık Kokusu'nun Yeni Yönetmeni Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Sandık Kokusu sezon finaline başrol oyuncusu Metin Akdülger'in diziden ayrılmasıyla hayranlarını üzmüştü. Yönetmenin de ayrıldığı duyurulan dizide yeni yönetmen belli oldu!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Show TV ekranlarının sevilen dizisi Sandık Kokusu, kısa sürede önemli bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı.
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Bu sebeple de ikinci sezon almayı başaran dizinin sezon finalinde oldukça üzücü bir gelişme yaşandı. Atilla karakterini canlandıran Metin Akdülger'in diziden ayrılması hayranlarını fazlasıyla üzdü.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre 1 günlük boşluktan sonra dizinin yeni yönetmeni belli oldu!
İkinci sezona Hasan'ın (Uğur Yücel) Şanlıurfa'daki sahneleriyle başlayacak dizinin yeni sezonda yönetmeni Altan Dönmez olacak.
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