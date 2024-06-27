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Usta Aktris Perran Kutman'ın Yıllar Önce Stand Up Yaptığı Görüntüler Ortaya Çıktı

Usta Aktris Perran Kutman'ın Yıllar Önce Stand Up Yaptığı Görüntüler Ortaya Çıktı

Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
27.06.2024 - 15:07 Son Güncelleme: 27.06.2024 - 15:54

Yeşilçam'ın usta aktrislerinden Perran Kutman'ın yıllar önce stand up gösterisi yaptığı anlar X'te yıllar sonra gündem oldu.

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Yeşilçam'ın usta aktrislerinden Perran Kutman yer aldığı filmlerle her zaman isminden söz ettirirken, yıllar sonra hepimizi şaşırtan bir işle sahneye çıktığı gündem oldu.

"Kadından komedyen olmaz" düşüncesini yerle bir eden Kutman, yıllar önce stand up gösterisiyle sahneye çıkmış!

"Kadından komedyen olmaz" düşüncesini yerle bir eden Kutman, yıllar önce stand up gösterisiyle sahneye çıkmış!

Perran Kutman'ın stand up gösterisinden bir kısım sosyal medyada viral olurken, o anlara haliyle beğeni dolu yorumlar geldi.

Perran Kutman'ın stand up gösterisinden bir kısım sosyal medyada viral olurken, o anlara haliyle beğeni dolu yorumlar geldi.

İşte Perran Kutman'ın stand up gösterisinden ufak bir kesit:

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