Usta Aktris Perran Kutman'ın Yıllar Önce Stand Up Yaptığı Görüntüler Ortaya Çıktı
Usta Aktris Perran Kutman'ın Yıllar Önce Stand Up Yaptığı Görüntüler Ortaya Çıktı
Yeşilçam'ın usta aktrislerinden Perran Kutman'ın yıllar önce stand up gösterisi yaptığı anlar X'te yıllar sonra gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeşilçam'ın usta aktrislerinden Perran Kutman yer aldığı filmlerle her zaman isminden söz ettirirken, yıllar sonra hepimizi şaşırtan bir işle sahneye çıktığı gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Kadından komedyen olmaz" düşüncesini yerle bir eden Kutman, yıllar önce stand up gösterisiyle sahneye çıkmış!
Perran Kutman'ın stand up gösterisinden bir kısım sosyal medyada viral olurken, o anlara haliyle beğeni dolu yorumlar geldi.
İşte Perran Kutman'ın stand up gösterisinden ufak bir kesit:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın