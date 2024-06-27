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Tartışma Çıktı: Yabani Fanları, Dizinin Başrollerini Paylaşamadılar!

Tartışma Çıktı: Yabani Fanları, Dizinin Başrollerini Paylaşamadılar!

Yabani Dizisi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
27.06.2024 - 16:20

NOW ekranlarının fenomen dizisi Yabani fanları arasında tartışma çıktı. Dizinin fanları, başrol oyuncuları için devasa bir krizi ateşledi.

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NOW ekranlarının sevilen dizisi Yabani 2. sezon onayı alarak şu an sezon arasına girdi.

NOW ekranlarının sevilen dizisi Yabani 2. sezon onayı alarak şu an sezon arasına girdi.

Reyting oranları sezon sonuna doğru düşmesine rağmen dizinin sosyal medya gücünün inanılmaz güçlü olmasıyla 2. sezon için bir şans verilirken, Yabani'de başrol krizi ortaya çıktı.

Reyting oranları sezon sonuna doğru düşmesine rağmen dizinin sosyal medya gücünün inanılmaz güçlü olmasıyla 2. sezon için bir şans verilirken, Yabani'de başrol krizi ortaya çıktı.

Halit Özgür Sarı ve Simay Barlas'ın başrolünde yer aldığı dizide Yaman ve Rüya karakterlerinin aşkına odaklanan bir hikaye oluşurken, yan karakterlerin yıldızının daha da parlaması fanlar arasında sorun çıkarttı.

Halit Özgür Sarı ve Simay Barlas'ın başrolünde yer aldığı dizide Yaman ve Rüya karakterlerinin aşkına odaklanan bir hikaye oluşurken, yan karakterlerin yıldızının daha da parlaması fanlar arasında sorun çıkarttı.

Bertan Asllani ve Rojbin Erden'in canlandırdığı Asi ve Alaz karakterlerinin dizi fanları tarafından aşırı sevilmesiyle fanların arası da açıldı.

Bertan Asllani ve Rojbin Erden'in canlandırdığı Asi ve Alaz karakterlerinin dizi fanları tarafından aşırı sevilmesiyle fanların arası da açıldı.

Bazı Yabani fanları RüYam çiftini "başrol" oldukları için desteklerken, AsLaz çiftini destekleyen fanlarla bir başrol krizi yaşandı.

Bazı Yabani fanları RüYam çiftini "başrol" oldukları için desteklerken, AsLaz çiftini destekleyen fanlarla bir başrol krizi yaşandı.
twitter.com
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Bakalım 2. sezona doğru ilerleyen Yabani fanlarının arası nasıl düzelecek?

Bakalım 2. sezona doğru ilerleyen Yabani fanlarının arası nasıl düzelecek?
twitter.com

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