Görüş Bildir
Haberler
TV
Survivor'da Kazandığı İletişim Ödülünü Paylaşan Nagihan'ın Sercan'ı Fırlattığı Anlar Gözlerden Kaçmadı!

Survivor'da Kazandığı İletişim Ödülünü Paylaşan Nagihan'ın Sercan'ı Fırlattığı Anlar Gözlerden Kaçmadı!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
27.06.2024 - 20:52

Survivor All Star bitmesine rağmen yarışmacılar kazandıkları iletişim ödülü videolarını tek tek paylaşmaya başladılar. Nagihan'ın yaptığı paylaşımdaki 'dayak' teması ve Sercan'ı fırlatışı videonun en dikkat çeken anları oldu.

Kaynak: https://x.com/NAGiHANKARADERE/status/...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sezon boyu büyük kavgaların atlatıldığı Survivor All Star sona erdi ve sonunda ortalık bir miktar duruldu!

Sezon boyu büyük kavgaların atlatıldığı Survivor All Star sona erdi ve sonunda ortalık bir miktar duruldu!

Yarışma boyunca tartışmalarına şahit olduğumuz Nagihan'ın Yunus Emre'yle gerginliği yarışma sonrasında da sürmüş ve konu mahkemeye intikal etmişti.

Yarışma boyunca tartışmalarına şahit olduğumuz Nagihan'ın Yunus Emre'yle gerginliği yarışma sonrasında da sürmüş ve konu mahkemeye intikal etmişti.

Yarışma sırasında iletişim ödülü kazanan Nagihan, esprili bir dille kendini anlattığı videoyu paylaştı.

Sezon boyu kendisine söylenen her şeyle alay ettiği videoya Sercan'ı fırlattığı anlar damga vurdu.

Sezon boyu kendisine söylenen her şeyle alay ettiği videoya Sercan'ı fırlattığı anlar damga vurdu.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın