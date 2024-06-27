Survivor'da Kazandığı İletişim Ödülünü Paylaşan Nagihan'ın Sercan'ı Fırlattığı Anlar Gözlerden Kaçmadı!
Survivor'da Kazandığı İletişim Ödülünü Paylaşan Nagihan'ın Sercan'ı Fırlattığı Anlar Gözlerden Kaçmadı!
Kaynak: https://x.com/NAGiHANKARADERE/status/...
Survivor All Star bitmesine rağmen yarışmacılar kazandıkları iletişim ödülü videolarını tek tek paylaşmaya başladılar. Nagihan'ın yaptığı paylaşımdaki 'dayak' teması ve Sercan'ı fırlatışı videonun en dikkat çeken anları oldu.
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Sezon boyu büyük kavgaların atlatıldığı Survivor All Star sona erdi ve sonunda ortalık bir miktar duruldu!
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Yarışma boyunca tartışmalarına şahit olduğumuz Nagihan'ın Yunus Emre'yle gerginliği yarışma sonrasında da sürmüş ve konu mahkemeye intikal etmişti.
Yarışma sırasında iletişim ödülü kazanan Nagihan, esprili bir dille kendini anlattığı videoyu paylaştı.
Sezon boyu kendisine söylenen her şeyle alay ettiği videoya Sercan'ı fırlattığı anlar damga vurdu.
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