Arka Sokaklar Ekibinden 18 Yıllık Yönetmenleri Orhan Oğuz'a Duygusal Veda
Arka Sokaklar Ekibinden 18 Yıllık Yönetmenleri Orhan Oğuz'a Duygusal Veda
Tam 18 sezondur ekranlara gelen Arka Sokaklar dizisi başlı başına bir fenomen haline gelirken, sezon finalinde dizinin 18 yıllık yönetmeni Orhan Oğuz'a veda edildi. Dizi ekibi sosyal medya hesaplarından veda mesajı paylaştı.
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İlk bölümü tam 18 yıl önce yayınlanan Arka Sokaklar dizisi, onca yıla rağmen sadık izleyici kitlesiyle enfes reyting oranları alıyor.
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Sevilen dizi 19. sezon için kolları sıvarken, sezon finali bölümünden önce resmi sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşım yapıldı.
Unutulmaz Türk filmlerinin yönetmeni Orhan Oğuz, 2006 yılından beri Arka Sokaklar'ın yönetmenliğini üstlenirken, usta yönetmen 18. sezon sonunda koltuğunu devrediyor.
Orhan Oğuz söz konusu vedayı resmi X hesabından paylaşırken, Arka Sokaklar sosyal medya hesaplarından duygulandıran bir paylaşım yapıldı.
İşte Arka Sokaklar ekibinin 18 yıllık yönetmenleri Orhan Oğuz'a vedası:
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