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Burak Berkay Akgül'ün Soğuk Savaş'taki "Hürrem Sultan" Taklidi Kahkaha Attırdı!

Burak Berkay Akgül'ün Soğuk Savaş'taki "Hürrem Sultan" Taklidi Kahkaha Attırdı!

Muhteşem Yüzyıl Meryem Uzerli
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
28.06.2024 - 22:16

RU dizisinde başrol olan Meryem Uzerli ve Burak Berkay Akgül, Soğuk Savaş'a konuk oldu. Akgül'ün Hürrem Sultan taklidi ise izleyenlere kahkaha attırdı.

KAYNAK: Soğuk Savaş/ YouTube

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RU dizisinin başrolleri Burak Berkay Akgül ve Meryem Uzerli, Soğuk Savaş YouTube kanalına konuk oldular.

RU dizisinin başrolleri Burak Berkay Akgül ve Meryem Uzerli, Soğuk Savaş YouTube kanalına konuk oldular.

Aşırı yaratıcı esprilere yanıt arayan ikili epey eğlenceli anlara imza atarlarken, Akgül'ün bir şakası resmen kahkaha attırdı.

Aşırı yaratıcı esprilere yanıt arayan ikili epey eğlenceli anlara imza atarlarken, Akgül'ün bir şakası resmen kahkaha attırdı.

"Mutfakta un isteyen Meryem, unu nasıl ister?" sorusuna Meryem Uzerli'nin enfes karakteri Hürrem Sultan'ı taklit ederek yanıt veren Akgül'ün o anları kısa sürede viral oldu.

"Mutfakta un isteyen Meryem, unu nasıl ister?" sorusuna Meryem Uzerli'nin enfes karakteri Hürrem Sultan'ı taklit ederek yanıt veren Akgül'ün o anları kısa sürede viral oldu.

Meryem Uzerli o anlara "Çok mu komikti Burak?" şeklinde yanıt verdi.

Meryem Uzerli o anlara "Çok mu komikti Burak?" şeklinde yanıt verdi.

İşte o anlar:

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