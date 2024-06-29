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Partneri Kim Olacak? Deniz Baysal, Merakla Beklenen Dizinin Başrolü Oldu!

Partneri Kim Olacak? Deniz Baysal, Merakla Beklenen Dizinin Başrolü Oldu!

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
29.06.2024 - 11:30

Ekranların en sevilen yüzlerinden Deniz Baysal'ın yeni sezonda ekranda olup olmayacağı merak edilirken, müjdeli haberi Deniz Baysal verdi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/d...
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Son olarak Ne Gemiler Yaktım dizisindeki Yasemin karakteriyle izlediğimiz Deniz Baysal'ın yeni sezonda ekranda olup olmayacağı merak ediliyordu.

Son olarak Ne Gemiler Yaktım dizisindeki Yasemin karakteriyle izlediğimiz Deniz Baysal'ın yeni sezonda ekranda olup olmayacağı merak ediliyordu.

Pek çok teklif alan oyuncu, Birsen Altuntaş'ın haberine göre yeni yayın döneminde ekranlara geri dönecek.

Pek çok teklif alan oyuncu, Birsen Altuntaş'ın haberine göre yeni yayın döneminde ekranlara geri dönecek.

Altuntaş'ın haberine göre O3 Medya'nın Show TV için hazırlayacağı Kalpazan dizisinden teklif alan Baysal, başrol teklifini kabul etti.

Altuntaş'ın haberine göre O3 Medya'nın Show TV için hazırlayacağı Kalpazan dizisinden teklif alan Baysal, başrol teklifini kabul etti.

Mehmet Ada Öztekin'in yöneteceği dizide Baysal, Ayşe karakterine hayat vermeye hazırlanırken, partnerinin henüz kim olacağı belirsiz.

Mehmet Ada Öztekin'in yöneteceği dizide Baysal, Ayşe karakterine hayat vermeye hazırlanırken, partnerinin henüz kim olacağı belirsiz.

Başrol erkek için Salih Bademci'ye teklif gitse de olumlu bir yanıt alınamamıştı.

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