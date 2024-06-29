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Şoke Eden İddia: Özgü Namal'ın Titiziliği Kızıl Goncalar Setini Çileden Çıkarmış!

Şoke Eden İddia: Özgü Namal'ın Titiziliği Kızıl Goncalar Setini Çileden Çıkarmış!

Kızıl Goncalar
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
29.06.2024 - 14:49

Kızıl Goncalar dizisiyle beraber yıllar sonra televizyona geri dönen Özgü Namal hakkında şoke eden iddialar ortaya atıldı. Takvim'in haberine göre sette titizlik takıntısıyla gündem olan Namal ekibe epey zor anlar yaşatıyormuş.

KAYNAK: Takvim

Kaynak: https://www.takvim.com.tr/saklambac/2...
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NOW ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi Özgü Namal'ın yıllar sonra televizyona dönmesini sağladı.

NOW ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi Özgü Namal'ın yıllar sonra televizyona dönmesini sağladı.

Sezon ortasında yayınlanmasına rağmen fenomen haline gelen dizi reyting rekoru kırarken, Takvim'den Aydın Hamza'nın haberine göre dizi setinde işler pek yolunda gitmiyor.

Sezon ortasında yayınlanmasına rağmen fenomen haline gelen dizi reyting rekoru kırarken, Takvim'den Aydın Hamza'nın haberine göre dizi setinde işler pek yolunda gitmiyor.

Aydın Hamza'nın haberine göre dizide Meryem'i canlandıran Özgü Namal'ın titizliği dizi setinde zor anlar yaşatıyor.

Aydın Hamza'nın haberine göre dizide Meryem'i canlandıran Özgü Namal'ın titizliği dizi setinde zor anlar yaşatıyor.

İddialara göre Özgü Namal sette oturduğu sandalyeyi bile yanında getirirken, makyajını kendisi yapıyor.

İddialara göre Özgü Namal sette oturduğu sandalyeyi bile yanında getirirken, makyajını kendisi yapıyor.

Siz bu iddialar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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