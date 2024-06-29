Şoke Eden İddia: Özgü Namal'ın Titiziliği Kızıl Goncalar Setini Çileden Çıkarmış!

Kızıl Goncalar dizisiyle beraber yıllar sonra televizyona geri dönen Özgü Namal hakkında şoke eden iddialar ortaya atıldı. Takvim'in haberine göre sette titizlik takıntısıyla gündem olan Namal ekibe epey zor anlar yaşatıyormuş.

KAYNAK: Takvim