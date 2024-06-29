Survivor Ogeday, "Duygusal Bağ Kurdum" Dediği Sakallarını Kestirdi!
Survivor Ogeday, "Duygusal Bağ Kurdum" Dediği Sakallarını Kestirdi!
Survivor All Star 2024 şampiyonu Ogeday Girişken, 6 aydır kestirmediği sakallarıyla duygusal bağ kurduğunu açıklamıştı. Ogeday yarışmadan haftalar sonra sakallarını kesti.
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En zorlu sezonlardan biri olan Survivor All Star 2024'te şampiyon Ogeday Girişken olmuştu.
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Sakallarının önlenemez uzayışıyla yarışma boyunca sık sık gündem olan Ogeday, 6 aylık sakallarını yarışmanın bitmesine rağmen kesmemişti.
Son röportajında "Sakallarımla duygusal bağ kurdum, kesemiyorum" diyen Ogeday'ın bu haline artık gözümüz alışırken Ogeday'dan beklenmedik bir hamle geldi.
Sakallarıyla "Görüşürüz" yazan bir paylaşım yapan Ogeday sakallarını kestirirken, yeni halini "Merhaba" yazarak paylaştı.
İşte Ogeday'ın son hali:
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