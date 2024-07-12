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MasterChef'in Sevilen Jürisi Somer Şef'in Sakalsız Haline Çok Şaşıracaksınız!

MasterChef'in Sevilen Jürisi Somer Şef'in Sakalsız Haline Çok Şaşıracaksınız!

MasterChef Türkiye Somer Sivrioğlu
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
12.07.2024 - 17:55

MasterChef Türkiye'nin sempatik jüri üyesi Somer Sivrioğlu yüzünü kaplayan sakallarıyla özdeşleşirken, Somer Şef'in sakalsız hali ortaya çıktı.

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MasterChef Türkiye'nin sempatik jüri üyesi Somer Sivrioğlu renkli kişiliğiyle hepimizin gönlünü kazandı.

MasterChef Türkiye'nin sempatik jüri üyesi Somer Sivrioğlu renkli kişiliğiyle hepimizin gönlünü kazandı.

Yarışmanın başından beri sakalsız bir an bile görmediğimiz Somer Şef, yüzünü kaplayan sakallarıyla özdeşleşirken kendisinin sakalsız hali sosyal medyaya damga vurdu.

Yarışmanın başından beri sakalsız bir an bile görmediğimiz Somer Şef, yüzünü kaplayan sakallarıyla özdeşleşirken kendisinin sakalsız hali sosyal medyaya damga vurdu.

2018'den beri MasterChef jüri üyesi olan Somer Sivrioğlu'nun 2013 yılında Facebook profilinde paylaştığı sakalsız fotoğrafı görenler resmen tanıyamadı.

2018'den beri MasterChef jüri üyesi olan Somer Sivrioğlu'nun 2013 yılında Facebook profilinde paylaştığı sakalsız fotoğrafı görenler resmen tanıyamadı.

İşte MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'nun sakalsız hali:

İşte MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'nun sakalsız hali:

Peki siz Somer Şef'in bu halini nasıl buldunuz? Yolda görseniz tanır mıydınız? Yorumlarda buluşalım...

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