MasterChef'in Sevilen Jürisi Somer Şef'in Sakalsız Haline Çok Şaşıracaksınız!
MasterChef'in Sevilen Jürisi Somer Şef'in Sakalsız Haline Çok Şaşıracaksınız!
MasterChef Türkiye'nin sempatik jüri üyesi Somer Sivrioğlu yüzünü kaplayan sakallarıyla özdeşleşirken, Somer Şef'in sakalsız hali ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef Türkiye'nin sempatik jüri üyesi Somer Sivrioğlu renkli kişiliğiyle hepimizin gönlünü kazandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yarışmanın başından beri sakalsız bir an bile görmediğimiz Somer Şef, yüzünü kaplayan sakallarıyla özdeşleşirken kendisinin sakalsız hali sosyal medyaya damga vurdu.
2018'den beri MasterChef jüri üyesi olan Somer Sivrioğlu'nun 2013 yılında Facebook profilinde paylaştığı sakalsız fotoğrafı görenler resmen tanıyamadı.
İşte MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'nun sakalsız hali:
Peki siz Somer Şef'in bu halini nasıl buldunuz? Yolda görseniz tanır mıydınız? Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın