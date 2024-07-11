Somer Şef Sol Eliyle Yemek Yedi Diye Babasının MasterChef'i İzlemediğini Açıklayan Kullanıcı X'i İkiye Böldü!
Somer Şef Sol Eliyle Yemek Yedi Diye Babasının MasterChef'i İzlemediğini Açıklayan Kullanıcı X'i İkiye Böldü!
Somer Şef'in MasterChef'te sol eliyle yemek yedi diye babasının programı izlemediğini açıklayan kullanıcı sosyal medyayı ikiye böldü!
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MasterChef'in sevilen jürisi Somer Sivrioğlu, bu kez yaptığı yemekle ya da yarışmacılarla değil yemek yemesiyle gündem oldu.
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Yemeği sol eliyle yemesinin üzerine bir kullanıcının "Babam MasterChef izlemeyi bıraktı" demesi X'i adeta ikiye böldü.
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