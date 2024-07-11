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Somer Şef Sol Eliyle Yemek Yedi Diye Babasının MasterChef'i İzlemediğini Açıklayan Kullanıcı X'i İkiye Böldü!

Somer Şef Sol Eliyle Yemek Yedi Diye Babasının MasterChef'i İzlemediğini Açıklayan Kullanıcı X'i İkiye Böldü!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
12.07.2024 - 01:33

Somer Şef'in MasterChef'te sol eliyle yemek yedi diye babasının programı izlemediğini açıklayan kullanıcı sosyal medyayı ikiye böldü!

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MasterChef'in sevilen jürisi Somer Sivrioğlu, bu kez yaptığı yemekle ya da yarışmacılarla değil yemek yemesiyle gündem oldu.

MasterChef'in sevilen jürisi Somer Sivrioğlu, bu kez yaptığı yemekle ya da yarışmacılarla değil yemek yemesiyle gündem oldu.

Yemeği sol eliyle yemesinin üzerine bir kullanıcının "Babam MasterChef izlemeyi bıraktı" demesi X'i adeta ikiye böldü.

Yemeği sol eliyle yemesinin üzerine bir kullanıcının "Babam MasterChef izlemeyi bıraktı" demesi X'i adeta ikiye böldü.

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