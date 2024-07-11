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Survivor 2025 İçin Dördüncü Yarışmacıyla Anlaşıldığı İddia Edildi!

Survivor 2025 İçin Dördüncü Yarışmacıyla Anlaşıldığı İddia Edildi!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
12.07.2024 - 00:30

2025 sezonu için hazırlıklara başlanan Survivor'da Adem, Hikmet ve Sema'dan sonra dördüncü yarışmacıyla da anlaşma sağlandığı iddia edildi.

Kaynak: Survivor Bilgi Official

Kaynak: https://x.com/bilgiisurvivor/status/1...
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