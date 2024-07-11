Survivor 2025 İçin Dördüncü Yarışmacıyla Anlaşıldığı İddia Edildi!
Survivor 2025 İçin Dördüncü Yarışmacıyla Anlaşıldığı İddia Edildi!
Kaynak: https://x.com/bilgiisurvivor/status/1...
2025 sezonu için hazırlıklara başlanan Survivor'da Adem, Hikmet ve Sema'dan sonra dördüncü yarışmacıyla da anlaşma sağlandığı iddia edildi.
Kaynak: Survivor Bilgi Official
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Survivor All Star'da 7 aylık mücadelenin kazananı Ogeday olmuştu.
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Daha 2024'ün etkisinden çıkamamışken Survivor 2025 için hazırlıklara çoktan başlandı bile.
Gelecek sezon için Sema, Adem ve Hikmet'le anlaşıldığı bilgisinin ardından Survivor Bilgi Official hesabı bir başka eski yarışmacıyla daha anlaşıldığını iddia etti.
İddiaya göre 2016 yılında yarışmaya katılan Efecan Dianzenza, 2015 kadrosu için de yapımla anlaşmış!
Siz daha önce Semih'le ettiği kavga sonrası çok konuşulan Efecan'ın yarışmaya katılmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?
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