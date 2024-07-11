MasterChef'te Final Turuna Kalmayı Başaran Ayşe Ekiz'in Koyunlarıyla Çektiği Başvuru Videosuna Bayılacaksınız!
MasterChef'te Final Turuna Kalmayı Başaran Ayşe Ekiz'in Koyunlarıyla Çektiği Başvuru Videosuna Bayılacaksınız!
MasterChef'te düellolar sürerken tarım ve hayvancılıkla uğraşan Ayşe Ekiz yarışmaya damgasını vurmuştu. Ana kadro öncesi final turuna yükselmeyi başaran Ayşe'nin hayvanlarıyla çektiği başvuru videosu içimizi ısıttı!
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MasterChef'te ana kadronun belirlenmesi öncesi üçlü düellolar sürüyor. Bu aşamadan sonra final turuna katılacak yarışmacılar arasından ana kadro belirlenecek.
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Yarışmadaki ilk iki tura bazı yarışmacılar damga vurdu. Onlardan biri de hiç şüphesiz samimiyetiyle dikkat çeken Ayşe Ekiz'di.
Yarışmaya Afyonkarahisar'dan katılan Ayşe, tarım ve hayvancılıkla ilgilendiğini açıklamıştı. Genç yarışmacı hayvanlarıyla çektiği başvuru videosuyla büyük sempati kazandı.
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