Dünya Güzellerim'de Safiye Soyman'ın Saçının Peruk Olduğu Ortaya Çıktı!
Dünya Güzellerim'de Safiye Soyman'ın Saçının Peruk Olduğu Ortaya Çıktı!
Show TV'nin efsane programı Dünya Güzellerim'in yeni versiyonu Dünya Güzellerim Tatilde'de olay olan anlar yaşandı. Seray Sever ve Safiye Soyman'ın havuza girdiği programda Safiye Soyman'ın peruk taktığı ortaya çıkarken, peruk Sever'in elinde kaldı.
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Show TV'nin yaz sezonu için en iddialı projesi olan Dünya Güzellerim Tatilde her bölümüyle sosyal medyayı altüst etmeyi başarıyor.
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Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman ve Seray Sever'in yer aldığı programda dört güzel kadın otel işletmeciliği yaparak puan toplamaya çalışırken ortaya birbirinden eğleceli anlar çıkıyor.
Banu Alkan'ın çıplak yakalanmasından tutun da Bülent Ersoy'un şınav çeken sporcunun sırtına binmesine kadar Dünya Güzellerim'de olaylar bitmezken son bölüme Safiye Soyman damga vurdu.
Seray Sever'le beraber dalga havuzuna giren Safiye Soyman'ın havuz sefası bir anda cehenneme dönerken, Soyman'ın peruğu Sever'in elinde kaldı.
Bu olayla beraber Safiye Soyman'ın peruk taktığı ortaya çıkarken o anlar kısa sürede viral oldu.
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İşte o anlar:
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