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Başrol Krizi mi Var? Berk Atan'ın Gönül Dağı'ndan Ayrılacağı İddia Edildi!

Başrol Krizi mi Var? Berk Atan'ın Gönül Dağı'ndan Ayrılacağı İddia Edildi!

Gönül Dağı
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
12.07.2024 - 23:18

TRT 1'in 4 sezondur devam eden dizisi Gönül Dağı 5. sezon onayı alırken, dizinin başrolü Berk Atan'ın kadrodan ayrılacağı iddia edildi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
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4 sezondur TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı, Cumartesi akşamlarının reyting rekortmeni dizisi olmaya devam ediyor.

4 sezondur TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı, Cumartesi akşamlarının reyting rekortmeni dizisi olmaya devam ediyor.

Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu gibi isimlerin rol aldığı Gönül Dağı 5. sezon onayını gözü kapalı alırken, yeni sezon için başrol krizi çıkabileceği iddia edildi.

Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu gibi isimlerin rol aldığı Gönül Dağı 5. sezon onayını gözü kapalı alırken, yeni sezon için başrol krizi çıkabileceği iddia edildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin başrolü Berk Atan, İstanbul’daki düzeninden ve ailesinden daha fazla ayrı kalmamak için 5. sezonda rol almamayı düşünüyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin başrolü Berk Atan, İstanbul’daki düzeninden ve ailesinden daha fazla ayrı kalmamak için 5. sezonda rol almamayı düşünüyor.

Çekimleri Eskişehir'de yapılan dizi için Berk Atan'ın henüz 5. sezon için imza atmadığı bilinirken, Atan'ın ne karar alacağı merak konusu oldu.

Çekimleri Eskişehir'de yapılan dizi için Berk Atan'ın henüz 5. sezon için imza atmadığı bilinirken, Atan'ın ne karar alacağı merak konusu oldu.

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