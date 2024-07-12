Survivor Berna, Nefise'yle Aşk Yaşadığı İddialarına Yanıt Verdi

Survivor 2024'ün en büyük iddialarından biri Berna ve Nefise'nin aşk yaşadığı iddialarıydı. Nefise yarışmanın ardından cinsel yönelimini açıklayarak konuya açıklık getirirken, konu hakkında Berna'dan da yanıt geldi.

KAYNAK: Haberler.com