Survivor Berna, Nefise'yle Aşk Yaşadığı İddialarına Yanıt Verdi
Survivor Berna, Nefise'yle Aşk Yaşadığı İddialarına Yanıt Verdi
Survivor 2024'ün en büyük iddialarından biri Berna ve Nefise'nin aşk yaşadığı iddialarıydı. Nefise yarışmanın ardından cinsel yönelimini açıklayarak konuya açıklık getirirken, konu hakkında Berna'dan da yanıt geldi.
KAYNAK: Haberler.com
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Survivor 2024 olayların dur durak bilmediği bir sezon olurken, Nefise ve Berna hakkında ortaya atılan iddialar büyük sansasyon yaratmıştı.
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Adadaki yakın tavırları nedeniyle Berna ve Nefise'nin aşk yaşadığı iddiaları Survivor izleyicilerinin en büyük iddialarından biri olurken, söz konusu iddiaya Nefise'den yanıt gelmişti.
Yarışmanın hemen ardından röportaj veren Nefise, cinsel yönelimini açıklayıp erkeklerden hoşlandığının altını çizerken Berna'dan da yanıt gecikmedi.
Haberler.com'a konuk olan Berna Canbeldek, Nefise'yle sadece arkadaş olduklarının altını çizerken, iki yalnız kadının dost olduğunu anlattı.
"Nefise Karatay ile samimiyetimiz aşk değildi. Çocukça hareketlerde bulunuruz, biraz şapşalız. Belki dışardan farklı görünmüştür ama aramızda öyle bir şey yok."
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İşte Berna'nın o sözleri:
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