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Deniz Baysal'ın Kaçak Gelinler Dönemi Yaşadığı Utandıran Anısı

Deniz Baysal'ın Kaçak Gelinler Dönemi Yaşadığı Utandıran Anısı

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
15.07.2024 - 19:24 Son Güncelleme: 15.07.2024 - 19:25

Bir döneme damga vuran Kaçak Gelinler dizisinde Kainat karakterine hayat veren Deniz Baysal, dizinin yayınlandığı dönem başına gelen rezil olma hikayesiyle herkesi şaşırttı.

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2014 yılında yaz dizisi olarak hayatımıza giren Kaçak Gelinler şu an bile en sevilen romantik-komedi dizilerinin başında geliyor.

2014 yılında yaz dizisi olarak hayatımıza giren Kaçak Gelinler şu an bile en sevilen romantik-komedi dizilerinin başında geliyor.

Nikahlarından aynı gün kaçan Kainat, Şebnem ve Almila'nın yaşadıklarını anlatan dizi Star TV'nin ardından TV8'e geçerken, dizinin başrolü Deniz Baysal o dönem yaşadığı güldüren bir anı anlattı.

Nikahlarından aynı gün kaçan Kainat, Şebnem ve Almila'nın yaşadıklarını anlatan dizi Star TV'nin ardından TV8'e geçerken, dizinin başrolü Deniz Baysal o dönem yaşadığı güldüren bir anı anlattı.

Acun Ilıcalı'nın kanal için düzenlediği bir daveti yanlış anlayıp kıyafeti konusunda aşırı abartıya kaçtığını itiraf eden Baysal, o gün onca insan içinde çok utandığını belirterek herkesi şaşırttı.

Acun Ilıcalı'nın kanal için düzenlediği bir daveti yanlış anlayıp kıyafeti konusunda aşırı abartıya kaçtığını itiraf eden Baysal, o gün onca insan içinde çok utandığını belirterek herkesi şaşırttı.

İşte o anlar:

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