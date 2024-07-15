Deniz Baysal'ın Kaçak Gelinler Dönemi Yaşadığı Utandıran Anısı
Deniz Baysal'ın Kaçak Gelinler Dönemi Yaşadığı Utandıran Anısı
Bir döneme damga vuran Kaçak Gelinler dizisinde Kainat karakterine hayat veren Deniz Baysal, dizinin yayınlandığı dönem başına gelen rezil olma hikayesiyle herkesi şaşırttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2014 yılında yaz dizisi olarak hayatımıza giren Kaçak Gelinler şu an bile en sevilen romantik-komedi dizilerinin başında geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nikahlarından aynı gün kaçan Kainat, Şebnem ve Almila'nın yaşadıklarını anlatan dizi Star TV'nin ardından TV8'e geçerken, dizinin başrolü Deniz Baysal o dönem yaşadığı güldüren bir anı anlattı.
Acun Ilıcalı'nın kanal için düzenlediği bir daveti yanlış anlayıp kıyafeti konusunda aşırı abartıya kaçtığını itiraf eden Baysal, o gün onca insan içinde çok utandığını belirterek herkesi şaşırttı.
İşte o anlar:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın