MasterChef Jürilerinin Tadımını Taklit Eden TikTok Fenomeni Kahkaha Attırdı
MasterChef Jürilerinin Tadımını Taklit Eden TikTok Fenomeni Kahkaha Attırdı
Kaynak: https://www.tiktok.com/@korumake/vide...
TikToker Emre Korumak, MasterChef jürisinin tadım yaptığı anları taklit ederek izleyenleri güldürdü.
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Televizyonun en sevilen yarışma programlarından MasterChef artık vazgeçilmezimiz olmuş durumda.
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Her sezonu apayrı bir olay olan MasterChef'te yarışmacılardan ziyade jüri üyesi şeflerin tavırları da gündem olurken, özellikle şeflerin tadım yaptığı anlar sık sık viral oluyor.
Somer Şef'in ağız dolusu tadım yapmasından tutuna Danilo Şef'in çatalın ucuyla yemek yemesine kadar artık her duruma aşina olduğumuz programda TikToker Emre Korumak, şeflerin tadım yaptığı anları taklit etti.
İşte o anlar:
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