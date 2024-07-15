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MasterChef Jürilerinin Tadımını Taklit Eden TikTok Fenomeni Kahkaha Attırdı

MasterChef Jürilerinin Tadımını Taklit Eden TikTok Fenomeni Kahkaha Attırdı

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
15.07.2024 - 17:57

TikToker Emre Korumak, MasterChef jürisinin tadım yaptığı anları taklit ederek izleyenleri güldürdü.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@korumake/vide...
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Televizyonun en sevilen yarışma programlarından MasterChef artık vazgeçilmezimiz olmuş durumda.

Televizyonun en sevilen yarışma programlarından MasterChef artık vazgeçilmezimiz olmuş durumda.

Her sezonu apayrı bir olay olan MasterChef'te yarışmacılardan ziyade jüri üyesi şeflerin tavırları da gündem olurken, özellikle şeflerin tadım yaptığı anlar sık sık viral oluyor.

Her sezonu apayrı bir olay olan MasterChef'te yarışmacılardan ziyade jüri üyesi şeflerin tavırları da gündem olurken, özellikle şeflerin tadım yaptığı anlar sık sık viral oluyor.

Somer Şef'in ağız dolusu tadım yapmasından tutuna Danilo Şef'in çatalın ucuyla yemek yemesine kadar artık her duruma aşina olduğumuz programda TikToker Emre Korumak, şeflerin tadım yaptığı anları taklit etti.

Somer Şef'in ağız dolusu tadım yapmasından tutuna Danilo Şef'in çatalın ucuyla yemek yemesine kadar artık her duruma aşina olduğumuz programda TikToker Emre Korumak, şeflerin tadım yaptığı anları taklit etti.

İşte o anlar:

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