Yılmaz Erdoğan, Kuzeni Ersin Korkut'u Nasıl Ünlü Yaptığını Yıllar Sonra Anlattı

İlk olarak Cem Yılmaz'la rol aldığı reklam filminde izlediğimiz Ersin Korkut, Yılmaz Erdoğan'ın kuzeni olarak karşımıza çıkmış ve oyunculuk yeteneğiyle hepimizi şaşkına çevirmişti. Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'u nasıl ünlü yaptığını yıllar sonra anlattı.

KAYNAK: Socrates Dergi