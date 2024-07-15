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Yılmaz Erdoğan, Kuzeni Ersin Korkut'u Nasıl Ünlü Yaptığını Yıllar Sonra Anlattı

Yılmaz Erdoğan, Kuzeni Ersin Korkut'u Nasıl Ünlü Yaptığını Yıllar Sonra Anlattı

Yılmaz Erdoğan
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
15.07.2024 - 23:35

İlk olarak Cem Yılmaz'la rol aldığı reklam filminde izlediğimiz Ersin Korkut, Yılmaz Erdoğan'ın kuzeni olarak karşımıza çıkmış ve oyunculuk yeteneğiyle hepimizi şaşkına çevirmişti. Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'u nasıl ünlü yaptığını yıllar sonra anlattı.

KAYNAK: Socrates Dergi

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=BqJVR...
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2008 yılında yayın hayatına başlayan Çok Güzel Hareketler Bunlar, Yılmaz Erdoğan'ın önderliğindeki enfes bir tiyatro ekibinin ortaya koyduğu skeçlerden oluşuyordu.

2008 yılında yayın hayatına başlayan Çok Güzel Hareketler Bunlar, Yılmaz Erdoğan'ın önderliğindeki enfes bir tiyatro ekibinin ortaya koyduğu skeçlerden oluşuyordu.

2011 yılına kadar devam eden Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncularının çoğu şimdilerin en yetenekli isimleri olarak karşımıza çıkarken, en unutamadığımız karakterlerden biri de Ersin Korkut olmuştu.

2011 yılına kadar devam eden Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncularının çoğu şimdilerin en yetenekli isimleri olarak karşımıza çıkarken, en unutamadığımız karakterlerden biri de Ersin Korkut olmuştu.

İlk olarak Cem Yılmaz'la rol aldığı reklam filmiyle izlediğimiz Ersin Korkut, Yılmaz Erdoğan'ın kuzeni olarak Çok Güzel Hareketler Bunlar'da rol alırken, oyunculuk yeteneğiyle hepimizi şaşkına çevirmişti.

Hakkari'den İstanbul'a kaçan ve bir pizzacıda bulaşıkçılık yaparken Yılmaz Erdoğan tarafından bulunan Ersin Korkut'un sahneye çıkma hikâyesini kuzeni Yılmaz Erdoğan yıllar sonra anlattı.

Hakkari'den İstanbul'a kaçan ve bir pizzacıda bulaşıkçılık yaparken Yılmaz Erdoğan tarafından bulunan Ersin Korkut'un sahneye çıkma hikâyesini kuzeni Yılmaz Erdoğan yıllar sonra anlattı.

İşte Ersin Korkut'un ünlü olma hikâyesi:

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