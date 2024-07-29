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Bergüzar Korel Bir Anda Ünlendiği Binbir Gece Dizisiyle Travma Yaşadığını İtiraf Etti!

Bergüzar Korel Bir Anda Ünlendiği Binbir Gece Dizisiyle Travma Yaşadığını İtiraf Etti!

yerli dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
29.07.2024 - 21:05

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, rol aldığı ilk dizi olan Binbir Gece ile çok kısa bir sürede ünlenmişti. Geçtiğimiz aylarda İbralim Selim ile Bu Gece programına katılan Korel, diziyle travma yaşadığını itiraf etti.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@turkdizilerii...
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Son dönemlerde özellikle yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Bergüzar Korel, yeni sezonda Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Son dönemlerde özellikle yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Bergüzar Korel, yeni sezonda Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

3 erkek çocuk sahibi bir annenin yaşadıklarının anlatılacağı Annem Ankara dizisi şimdiden yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer aldı bile.

3 erkek çocuk sahibi bir annenin yaşadıklarının anlatılacağı Annem Ankara dizisi şimdiden yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer aldı bile.

Ekranların aranan isimlerinden biri olmasını Binbir Gece'ye borçlu olan Korel, geçtiğimiz aylarda katıldığı İbrahim Selim'in Bu Gece programında diziyle ilgili itiraflarda bulunmuştu.

Ekranların aranan isimlerinden biri olmasını Binbir Gece'ye borçlu olan Korel, geçtiğimiz aylarda katıldığı İbrahim Selim'in Bu Gece programında diziyle ilgili itiraflarda bulunmuştu.

Dizinin kendisine travma yarattığını söyleyen güzel oyuncu, hiç tanınmayan, 24 yaşında genç bir kadınken bir anda ünlenmenin kendisine travmaya sebep olduğunu açıkladı.

Dizinin kendisine travma yarattığını söyleyen güzel oyuncu, hiç tanınmayan, 24 yaşında genç bir kadınken bir anda ünlenmenin kendisine travmaya sebep olduğunu açıkladı.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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