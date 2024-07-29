MasterChef'te Bir İlk: Yedek Kadro İçin Yarışırken Yemeği Yapamadılar!
MasterChef'te Bir İlk: Yedek Kadro İçin Yarışırken Yemeği Yapamadılar!
MasterChef Türkiye'de üçüncü gruptan 5 kişinin ana kadroya girmesinin ardından yedeklerin belirlenmesi için yarışılmıştı. Ancak yarışma tarihinde bir ilk oldu ve 3 kişinin belirlenmesi amaçlanırken yalnızca 1 kişi seçilebildi!
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MasterChef Türkiye'de 2024 sezonu başlamak üzere. 3. grubun ardından 15 kişi belirlendi ve yarından itibaren son grup gelecek.
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Zeynep, Hakan, Onur, Ümmühan, Deniz, Çağlar, Serhat, Alper, Ayşe, Beril, Semih, Eda, Muratcan, Ezgi ve Nigar'ın ardından 15 kişi netleşmişti.
Bu kez de sıra üçüncü grup için üç yedek belirlemeye gelmişti.
Ancak Elbasan Tavanın yapıldığı gecede MasterChef tarihinde bu aşamada bir ilk gerçekleşti ve yalnızca 1 kişi yemeği yeterince iyi yapabildi.
Yedek yarışmacı olmayı başaran isim Zübeyde oldu!
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