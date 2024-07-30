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Ünlü Haber Spikeri Hayat Hırsızı Dizisinde Rol Alacak!

Ünlü Haber Spikeri Hayat Hırsızı Dizisinde Rol Alacak!

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
30.07.2024 - 09:42

Yeni sezonun en iddialı işlerinden biri olan Hayat Hırsızı dizisinde büyük bir sürpriz yaşandı. Ünlü haber spikeri, Hayat Hırsızı'yla oyunculuğa adım atıyor.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/i...
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Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri gibi isimlerin rol alacağı Hayat Hırsızı, yeni sezonun en iddialı işlerinin başında yer alıyor.

Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri gibi isimlerin rol alacağı Hayat Hırsızı, yeni sezonun en iddialı işlerinin başında yer alıyor.

Ay Yapım'ın NOW için çektiği dizi ilk bölümüyle Eylül'da yayınlanmaya hazırlanırken, dizide sürpriz bir gelişme yaşandı.

Ay Yapım'ın NOW için çektiği dizi ilk bölümüyle Eylül'da yayınlanmaya hazırlanırken, dizide sürpriz bir gelişme yaşandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü haber spikeri Hülya Seloni, Hayat Hırsızı dizisinde rol alacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü haber spikeri Hülya Seloni, Hayat Hırsızı dizisinde rol alacak.

Uzun yıllar Kanal 7'de haber spikerliği yapan Seloni, Hayat Hırsızı dizisinde editör Didem karakterine hayat verip bu defa oyunculuğa adım atacak.

Uzun yıllar Kanal 7'de haber spikerliği yapan Seloni, Hayat Hırsızı dizisinde editör Didem karakterine hayat verip bu defa oyunculuğa adım atacak.

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