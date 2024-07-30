Ünlü Haber Spikeri Hayat Hırsızı Dizisinde Rol Alacak!
Ünlü Haber Spikeri Hayat Hırsızı Dizisinde Rol Alacak!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/i...
Yeni sezonun en iddialı işlerinden biri olan Hayat Hırsızı dizisinde büyük bir sürpriz yaşandı. Ünlü haber spikeri, Hayat Hırsızı'yla oyunculuğa adım atıyor.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri gibi isimlerin rol alacağı Hayat Hırsızı, yeni sezonun en iddialı işlerinin başında yer alıyor.
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Ay Yapım'ın NOW için çektiği dizi ilk bölümüyle Eylül'da yayınlanmaya hazırlanırken, dizide sürpriz bir gelişme yaşandı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü haber spikeri Hülya Seloni, Hayat Hırsızı dizisinde rol alacak.
Uzun yıllar Kanal 7'de haber spikerliği yapan Seloni, Hayat Hırsızı dizisinde editör Didem karakterine hayat verip bu defa oyunculuğa adım atacak.
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