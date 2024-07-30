Survivor Ogeday'dan Şaşırtan "Sevişme Sahnesinde Oynamam" Açıklaması

Survivor'da iki kez şampiyon olan Ogeday Girişken yarışmanın ardından oyunculuğa soyunan isimler arasında yer almıştı. Daha önce birkaç projede rol alan Girişken, Melis İşiten'in programında önemli açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: Melis İşiten ile Zaten Şov