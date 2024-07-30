Survivor Ogeday'dan Şaşırtan "Sevişme Sahnesinde Oynamam" Açıklaması
Survivor Ogeday'dan Şaşırtan "Sevişme Sahnesinde Oynamam" Açıklaması
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=RupNd...
Survivor'da iki kez şampiyon olan Ogeday Girişken yarışmanın ardından oyunculuğa soyunan isimler arasında yer almıştı. Daha önce birkaç projede rol alan Girişken, Melis İşiten'in programında önemli açıklamalarda bulundu.
KAYNAK: Melis İşiten ile Zaten Şov
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Tam 3 kez Survivor'a katılıp ikisinde şampiyonluk koltuğuna oturan Ogeday Girişken, Turabi Çamkıran'la beraber bu rekoru elinde tutuyor.
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Kürek sporcusu olan Ogeday, Survivor'ın ardından kendisine gelen teklifleri değerlendirerek oyunculuğa soyunurken, oyunculuğu hakkında iddialı açıklamalarda bulundu.
Melis İşiten ile Zaten Şov'a konuk olan Ogeday oyunculuk anlamında kendini geliştirmeye çalıştığının altını çizerken, rol almam dediği sahneleri de açıkladı.
Sevişme ve öpüşme sahnelerinen ziyade vurdulu kırdılı işlerde yer almayı tercih ettiğini açıklayan Ogeday bu anlamda herkesi şaşırttı.
İşte Ogeday'ın o açıklaması:
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