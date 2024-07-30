Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'daki Kankası Aleyna Çalışkan'la Neden Küstüğünü Açıkladı!
Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'daki Kankası Aleyna Çalışkan'la Neden Küstüğünü Açıkladı!
Survivor'da yakın arkadaş olan Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan, yarışmanın ardından arkadaşlıklarına son vermişti. Aleyna Kalaycıoğlu bu konuda açıklama yaptı.
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Survivor 2021'de yakın arkadaş olan Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan yarışmanın ardından arkadaşlıklarına son vermişlerdi.
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Survivor'da inanılmaz yakın olmalarından dolayı bu ani kopuşlarının sebebi herkes tarafından merak edilirken akıllara Aleyna Çalışkan ve Batuhan Karacakaya'nın ilişkisi gelmişti.
Yarışmanın ardından Batuhan ve Aleyna aşkı hızla başlarken, Berna Canbeldek'in itirafına göre Aleyna Kalaycıoğlu da Batuhan'dan hoşlanıyordu ve iki arkadaşın arasını Batuhan'ın bozmuş olabileceği düşünülmüştü.
Daha sonra Survivor'a tekrardan katılan Aleyna Kalaycıoğlu, Aleyna Çalışkan'la arasının neden açıldığını ilk kez açıkladı.
Survivor'da insanları mecburi arkadaşlık yaptığını ama yarışmanın ardından konuşulacak bir şey kalmadığı için ayrılıkların yaşandığını belirten Aleyna, "Olayı hatırlamıyorum ama konuşmuyorsam kesin ayıp etmiştir bana" sözleriyle gündem oldu.
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İşte Aleyna'nın o açıklaması:
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