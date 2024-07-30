Görüş Bildir
Haberler
TV
Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'daki Kankası Aleyna Çalışkan'la Neden Küstüğünü Açıkladı!

Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'daki Kankası Aleyna Çalışkan'la Neden Küstüğünü Açıkladı!

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
30.07.2024 - 16:34

Survivor'da yakın arkadaş olan Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan, yarışmanın ardından arkadaşlıklarına son vermişti. Aleyna Kalaycıoğlu bu konuda açıklama yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Survivor 2021'de yakın arkadaş olan Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan yarışmanın ardından arkadaşlıklarına son vermişlerdi.

Survivor 2021'de yakın arkadaş olan Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan yarışmanın ardından arkadaşlıklarına son vermişlerdi.

Survivor'da inanılmaz yakın olmalarından dolayı bu ani kopuşlarının sebebi herkes tarafından merak edilirken akıllara Aleyna Çalışkan ve Batuhan Karacakaya'nın ilişkisi gelmişti.

Survivor'da inanılmaz yakın olmalarından dolayı bu ani kopuşlarının sebebi herkes tarafından merak edilirken akıllara Aleyna Çalışkan ve Batuhan Karacakaya'nın ilişkisi gelmişti.

Yarışmanın ardından Batuhan ve Aleyna aşkı hızla başlarken, Berna Canbeldek'in itirafına göre Aleyna Kalaycıoğlu da Batuhan'dan hoşlanıyordu ve iki arkadaşın arasını Batuhan'ın bozmuş olabileceği düşünülmüştü.

Yarışmanın ardından Batuhan ve Aleyna aşkı hızla başlarken, Berna Canbeldek'in itirafına göre Aleyna Kalaycıoğlu da Batuhan'dan hoşlanıyordu ve iki arkadaşın arasını Batuhan'ın bozmuş olabileceği düşünülmüştü.

Daha sonra Survivor'a tekrardan katılan Aleyna Kalaycıoğlu, Aleyna Çalışkan'la arasının neden açıldığını ilk kez açıkladı.

Daha sonra Survivor'a tekrardan katılan Aleyna Kalaycıoğlu, Aleyna Çalışkan'la arasının neden açıldığını ilk kez açıkladı.

Survivor'da insanları mecburi arkadaşlık yaptığını ama yarışmanın ardından konuşulacak bir şey kalmadığı için ayrılıkların yaşandığını belirten Aleyna, "Olayı hatırlamıyorum ama konuşmuyorsam kesin ayıp etmiştir bana" sözleriyle gündem oldu.

Survivor'da insanları mecburi arkadaşlık yaptığını ama yarışmanın ardından konuşulacak bir şey kalmadığı için ayrılıkların yaşandığını belirten Aleyna, "Olayı hatırlamıyorum ama konuşmuyorsam kesin ayıp etmiştir bana" sözleriyle gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İşte Aleyna'nın o açıklaması:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın