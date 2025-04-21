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Teşkilat Konusu Nedir? Teşkilat Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Teşkilat Konusu Nedir? Teşkilat Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.04.2025 - 08:00

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat, 5. sezonuyla ekrana geliyor. Aybüke Pusat'ın diziden çıkarılmasıyla popülerliği artan ve daha çok konuşulmaya başlanan dizide Neslihan karakteri hayatını kaybetti. Son zamanlarda daha çok konuşulan Teşkilat'ın konusu ve Teşkilat'ta rol alan oyuncular araştırılmaya başlandı. 

İşte detaylar...

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Teşkilat Konusu

Teşkilat Konusu

Ankara'daki SİHA fabrikasına bir terör saldırısı düzenlenmesinin ardından, saldırının yabancı istihbarat servisleri organizasyonu ile gerçekleştirildiği tespit ediliyor. Bu saldırıların üzerine MİT içinde çok gizli bir ekip kuruluyor ve bu ekip ülkesi için hayatlarından vazgeçerek saldırıların arkasındaki güçleri tespit etme ve ortadan kaldırma amacına sahip oluyor. Dizi, 5 sezondur ekibin katıldığı operasyonları konu alıyor.

Teşkilat Oyuncu Kadrosu

Teşkilat Oyuncu Kadrosu

Teşkilat'ın başrolünü 5. sezonda Aybüke Pusat ve Tolga Sarıtaş paylaşırken, Pusat'ın diziden çıkarılmasıyla yeni kadın başrolün kim olacağı henüz belirsizliğini koruyor. İddialara göre bir süre diziye kadın başrol gelmeyecek.

Teşkilat Bölümler ve Sezonlar

Teşkilat Bölümler ve Sezonlar

2021 yılında yayınlanmaya başlayan Teşkilat, 5. sezonuyla ekrana geliyor. İlk sezon 14, ikinci sezon 34, üçüncü sezon 31, dördüncü sezon 32 bölümden oluşan dizinin beşinci sezonda şu ana kadar 29 bölümü yayınlandı.

Teşkilat Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Teşkilat Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat, pazar akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümleri saat 20.00'de ekrana geliyor.

Teşkilat İzlenme Oranları ve Reytingler

Teşkilat İzlenme Oranları ve Reytingler

İlk sezonuyla totalda 10+ reyting başarısı sağlayan Teşkilat, sonraki tüm sezonlarda da 5'in üstünde reyting almayı başardı. Dizi pazar akşamlarının zirvesinde yer alıyor.

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Teşkilat Eleştiri ve Ödüller

Teşkilat Eleştiri ve Ödüller

2021 yılında 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde o dönem Teşkilat'ın başrolünde oynayan Çağlar Ertuğrul, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü. 2022'de ise 7. Türkiye Gençlik Ödülleri kapsamında Ezgi Eyüboğlu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

Teşkilat Son Haberler

Teşkilat Son Haberler

Teşkilat dizisiyle ilgili son haberler Aybüke Pusat'ın diziden çıkmasıyla ilgili. Pusat'ın Teşkilat'ta canlandırdığı Neslihan'a ne oldu sorusu merak edilirken, Altay'ın Neslihan'ın mezarını bulduğu görüldü.

Teşkilat Benzeri Diziler

Teşkilat Benzeri Diziler

Aksiyon türündeki Teşkilat'a benzer diziler arasında Söz, Savaşçı, Dip, Halka, Börü, Son Yaz dizileri örnek gösterilebilir.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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