Teşkilat Konusu Nedir? Teşkilat Oyuncuları ve Tüm Detaylar
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat, 5. sezonuyla ekrana geliyor. Aybüke Pusat'ın diziden çıkarılmasıyla popülerliği artan ve daha çok konuşulmaya başlanan dizide Neslihan karakteri hayatını kaybetti. Son zamanlarda daha çok konuşulan Teşkilat'ın konusu ve Teşkilat'ta rol alan oyuncular araştırılmaya başlandı.
İşte detaylar...
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Teşkilat Konusu
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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