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27 Yıl Sonra Yeniden: Nicole Kidman ile Sandra Bullock'lu Aşkın Büyüsü 2 Filminin Vizyon Tarihi Belli Oldu!

27 Yıl Sonra Yeniden: Nicole Kidman ile Sandra Bullock'lu Aşkın Büyüsü 2 Filminin Vizyon Tarihi Belli Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
08.05.2025 - 22:00

Aşkın Büyüsü (Practical Magic) filmi izleyenlerin unutulmaz yapımlarından biri olmuştu. Fantastik filmin yıldızları Sandra Bullock ile Nicole Kidman yıllar sonra resmen yeniden bir araya geliyor. Serinin devam filmi haberi gündeme damga vururken, Aşkın Büyüsü 2'nin vizyon tarihi belli oldu.

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Aşkın Büyüsü (Practical Magic) filminde Sandra Bullock ve Nicole Kidman ikilisini bir arada izlemenin keyfine varmıştık.

Aşkın Büyüsü (Practical Magic) filminde Sandra Bullock ve Nicole Kidman ikilisini bir arada izlemenin keyfine varmıştık.

2 Nisan 1999 tarihinde vizyona giren film, dönemin en sevilen yapımlarından bir tanesi olmuştu. Hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla epey beğeni toplayan filmin CD'leri de o dönemler yok satmıştı. Griffin Dunne yönetmenliğindeki fantastik komedi filminde Stockard Channing, Dianne Wiest, Aidan Quinn ve Goran Višnjić gibi isimler de yer almıştı.

Aşkın Büyüsü'nü hiç izlemeyenler için de filmin konusunu şöyle bırakalım;

Aşkın Büyüsü'nü hiç izlemeyenler için de filmin konusunu şöyle bırakalım;

Sally ve Gillian Owens isimli iki kız kardeş, kendilerinin diğerlerinden farklı olduğunun her zaman farkındaydılar. Anne ve babalarının vefatının ardından teyzeleri nezdinde büyüyen bu iki kardeşin yaşam tarzı, çevrelerindekilerden oldukça farklıydı. Onların evinde kurallar diğerleri için geçerliydi. İki minik kız, sabahları çikolatalı kek yiyebilir, gece geç saatlere kadar uyanık kalabilir ve ailelerinin nesiller boyu süren büyü ve büyü kitaplarına olan ilgisini sürdürebilirlerdi. Bu özgürlükler, onların hayatlarını diğer çocuklarınkinden farklı kılan unsurlardı.

Geçtiğimiz haftalarda Aşkın Büyüsü 2 filmi için çalışmaların başladığı iddiası kısa sürede ses getirmişti.

Geçtiğimiz haftalarda Aşkın Büyüsü 2 filmi için çalışmaların başladığı iddiası kısa sürede ses getirmişti.

Bullock ile Kidman'ın 27 yıl sonra yeniden birlikte kamera karşısına geçmesi üzerine anlaşmalar tamamlandı. Warner Bros. Studios Instagram hesabı üzerinden devam filminin çekileceğini resmen duyurdu.

Aşkın Büyüsü 2 filminin vizyon tarihi 18 Eylül 2026 olarak açıklandı.

Susanne Bie'in filmin yönetmen koltuğunda oturacağı yapımda Sandra Bullock ve Nicole Kidman ikilisi hem filmin yapımcılığını hem de başrolleri üstleniyor.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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