27 Yıl Sonra Yeniden: Nicole Kidman ile Sandra Bullock'lu Aşkın Büyüsü 2 Filminin Vizyon Tarihi Belli Oldu!

Sally ve Gillian Owens isimli iki kız kardeş, kendilerinin diğerlerinden farklı olduğunun her zaman farkındaydılar. Anne ve babalarının vefatının ardından teyzeleri nezdinde büyüyen bu iki kardeşin yaşam tarzı, çevrelerindekilerden oldukça farklıydı. Onların evinde kurallar diğerleri için geçerliydi. İki minik kız, sabahları çikolatalı kek yiyebilir, gece geç saatlere kadar uyanık kalabilir ve ailelerinin nesiller boyu süren büyü ve büyü kitaplarına olan ilgisini sürdürebilirlerdi. Bu özgürlükler, onların hayatlarını diğer çocuklarınkinden farklı kılan unsurlardı.