27 Yıl Sonra Yeniden: Nicole Kidman ile Sandra Bullock'lu Aşkın Büyüsü 2 Filminin Vizyon Tarihi Belli Oldu!
Aşkın Büyüsü (Practical Magic) filmi izleyenlerin unutulmaz yapımlarından biri olmuştu. Fantastik filmin yıldızları Sandra Bullock ile Nicole Kidman yıllar sonra resmen yeniden bir araya geliyor. Serinin devam filmi haberi gündeme damga vururken, Aşkın Büyüsü 2'nin vizyon tarihi belli oldu.
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Aşkın Büyüsü (Practical Magic) filminde Sandra Bullock ve Nicole Kidman ikilisini bir arada izlemenin keyfine varmıştık.
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Aşkın Büyüsü'nü hiç izlemeyenler için de filmin konusunu şöyle bırakalım;
Geçtiğimiz haftalarda Aşkın Büyüsü 2 filmi için çalışmaların başladığı iddiası kısa sürede ses getirmişti.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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