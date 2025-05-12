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Dünyanın İlk Tank Dizisi: İlhan Şen ve Özge Gürel'li 'Siyah Bere'nin Afişi ve Fragmanı Yayınlandı!

Dünyanın İlk Tank Dizisi: İlhan Şen ve Özge Gürel'li 'Siyah Bere'nin Afişi ve Fragmanı Yayınlandı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
12.05.2025 - 15:28

TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden yayınlanacak olan 'Siyah Bere' dizisi büyük bir ilgi çekti. 'Dünyanın ilk tank dizisi' denilen yapımın başrollerinde İlhan Şen ve Özge Gürel yer aldı. 40 tank, 13 zırhlı araç, 3 helikopterle çekilen dizinin merakla beklenen fragman ve afişi yayınlandı. Böylece 'Siyah Bere ne zaman yayınlanacak?' sorusunun yanıtı da belli oldu.

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Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkatleri üzerine çeken "Siyah Bere" dizisi hem savaşın psikolojisini hem de askerlik ruhunu işleyecek.

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkatleri üzerine çeken "Siyah Bere" dizisi hem savaşın psikolojisini hem de askerlik ruhunu işleyecek.

İlhan Şen ve Özge Gürel ikilisini ilk kez bir araya getiren askeri dizinin oyuncu kadrosuna çekimler boyunca her gün askeri disipline uygun fiziksel eğitim verildiği açıklanmıştı.

Oyunculara aynı zamanda silah eğitimi, araç içi koordinasyon, saha taktikleri gibi detaylar da öğretilmişti. 

Siyah Bere'nin kadrosunda Saygın Soysal, Erkan Sever, Doğukan Polat, Osman Albayrak, Seyit Nizam Yılmaz, Açelya Devrim Yılhan ve Yiğit Yalkın gibi isimlerin yer alacağı da belirtmişti.

İlk kez askeri bir dizide rol alan İlhan Şen ise verdiği bir röportajında şu ifadeleri kullanmıştı:

İlk kez askeri bir dizide rol alan İlhan Şen ise verdiği bir röportajında şu ifadeleri kullanmıştı:

'İlk defa bir asker işinde oynuyorum. Bunu giyene kadar, işte buralara gelip askeriyeyi görene kadar komutanlarımızla, personelimizle konuşana kadar onların hikayelerini dinleyene kadar birçok bir şeyin farkına varmıyorsunuz. Yoğun bir duygu ama bir taraftan da çok güzel hisler. O yüzden umarım iyi yansıtabilmişizdir.'

TRT tabii'de 15 Mayıs'ta izleyici karşısına çıkacağı açıklanan Siyah Bere dizisinin afişi geçtiğimiz saatlerde ilk kez paylaşıldı.

TRT tabii'de 15 Mayıs'ta izleyici karşısına çıkacağı açıklanan Siyah Bere dizisinin afişi geçtiğimiz saatlerde ilk kez paylaşıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan 40 M60T tank, 2 ATAK ve 1 Sikorsky helikopter, 10 KİRPİ, 2 Ambulans KİRPİ, Zırhlı Personel Taşıyıcılar ve çok sayıda askeri personel taşıma aracı kullanıldığı detayı ise merakı iyice arttırdı. Milli tank ALTAY'ın da final sahnesinde olacağı belirtildi. Ek olarak, patlama sahnesi için özel olarak sanat ve dekor ekibi tarafından gerçek ölçülerine uygun bir M60T tankı üretildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda gerçek araçlarla çekilen Siyah Bere'nin merakla beklenen fragmanı da yayınlandı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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