Dünyanın İlk Tank Dizisi: İlhan Şen ve Özge Gürel'li 'Siyah Bere'nin Afişi ve Fragmanı Yayınlandı!

'İlk defa bir asker işinde oynuyorum. Bunu giyene kadar, işte buralara gelip askeriyeyi görene kadar komutanlarımızla, personelimizle konuşana kadar onların hikayelerini dinleyene kadar birçok bir şeyin farkına varmıyorsunuz. Yoğun bir duygu ama bir taraftan da çok güzel hisler. O yüzden umarım iyi yansıtabilmişizdir.'