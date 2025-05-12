Dünyanın İlk Tank Dizisi: İlhan Şen ve Özge Gürel'li 'Siyah Bere'nin Afişi ve Fragmanı Yayınlandı!
TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden yayınlanacak olan 'Siyah Bere' dizisi büyük bir ilgi çekti. 'Dünyanın ilk tank dizisi' denilen yapımın başrollerinde İlhan Şen ve Özge Gürel yer aldı. 40 tank, 13 zırhlı araç, 3 helikopterle çekilen dizinin merakla beklenen fragman ve afişi yayınlandı. Böylece 'Siyah Bere ne zaman yayınlanacak?' sorusunun yanıtı da belli oldu.
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Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkatleri üzerine çeken "Siyah Bere" dizisi hem savaşın psikolojisini hem de askerlik ruhunu işleyecek.
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İlk kez askeri bir dizide rol alan İlhan Şen ise verdiği bir röportajında şu ifadeleri kullanmıştı:
TRT tabii'de 15 Mayıs'ta izleyici karşısına çıkacağı açıklanan Siyah Bere dizisinin afişi geçtiğimiz saatlerde ilk kez paylaşıldı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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