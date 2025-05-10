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Yeni Yüzüklerin Efendisi Filmi "The Hunt for Gollum"un Vizyon Tarihi Açıklandı

Yeni Yüzüklerin Efendisi Filmi "The Hunt for Gollum"un Vizyon Tarihi Açıklandı

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.05.2025 - 08:42

Warner Bros. yeni bir Yüzüklerin Efendisi filminin hazırlandığını duyurarak hepimizi heyecanlandırmıştı. The Hunt for Gollum isimli filmin ne zaman seyirci karşısına çıkacağı merak konusu olurken beklenen an geldi. Yeni Yüzüklerin Efendisi filminin vizyon tarihi açıklandı.

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Tüm dünyaya damgasını vuran Yüzüklerin Efendisi (The Lord of the Rings) serisine bir yenisi daha ekleniyor.

Tüm dünyaya damgasını vuran Yüzüklerin Efendisi (The Lord of the Rings) serisine bir yenisi daha ekleniyor.

Warner Bros. geçtiğimiz aylarda yeni bir Yüzüklerin Efendisi filminin geleceğini duyurmuştu. Gollum'u canlandıran Andy Serkis'in yönetmen koltuğuna oturacağı filmi 'The Hunt for Gollum' ismiyle bu karaktere odaklanıyor. 

Ian McKellen (Gandalf), Orlando Bloom (Legolas) ve Viggo Mortensen (Aragorn) gibi efsanevi oyuncuların projeye dahil olmasıyla yeni Yüzüklerin Efendisi filmi seyirciyi sabısızlandırırken son olarak filmin ertelendiği duyurulmuştu.

The Hunt for Gollum vizyon tarihi açıklandı.

The Hunt for Gollum vizyon tarihi açıklandı.

Erteleme haberi seyirciyi üzerken yeni Yüzüklerin Efendisi filminden müjdeli haber geldi. The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum filminin vizyon tarihi açıkladı. Merakla beklenen film 17 Aralık 2027'de beyaz perdede yayınlanacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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