Yeni Yüzüklerin Efendisi Filmi "The Hunt for Gollum"un Vizyon Tarihi Açıklandı
Warner Bros. yeni bir Yüzüklerin Efendisi filminin hazırlandığını duyurarak hepimizi heyecanlandırmıştı. The Hunt for Gollum isimli filmin ne zaman seyirci karşısına çıkacağı merak konusu olurken beklenen an geldi. Yeni Yüzüklerin Efendisi filminin vizyon tarihi açıklandı.
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Tüm dünyaya damgasını vuran Yüzüklerin Efendisi (The Lord of the Rings) serisine bir yenisi daha ekleniyor.
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The Hunt for Gollum vizyon tarihi açıklandı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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