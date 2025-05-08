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Distopik Senaryo Sevenler İçin İlaç Gibi Gelen Netflix Yapımı The Eternaut'a Gelen Övgü Dolu Yorumlar

Distopik Senaryo Sevenler İçin İlaç Gibi Gelen Netflix Yapımı The Eternaut'a Gelen Övgü Dolu Yorumlar

Netflix
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.05.2025 - 18:30

Netflix yapımı The Eternaut, 30 Nisan'da kütüphaneye eklenmesinden bu yana büyük bir ilgi gördü. Buenos Aires'te bir yaz gecesi yağmaya başlayan karla, temas ettiği herkesin ölmesinin ardından olaylar gelişiyor. Heyecanı yüksek bu diziyi izleyenler beğeni dolu yorumlarını esirgemediler. 

Bakalım siz yorumlardan etkilenecek misiniz?

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Arjantin yapımı The Eternaut dizisi büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Arjantin yapımı The Eternaut dizisi büyük ilgi görmeye devam ediyor.

6 bölümden oluşan ilk sezonunun ardından ikinci sezon onayını almayı başaran The Eternaut, izleyicilerden tam not alıyor. Heyecan dolu hikayesi ve sürükleyici yapısıyla ilgi çeken diziye sosyal medyadan da yorum yağıyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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