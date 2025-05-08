John Wick Yönetmeni Açıkladı: 5. Film Epey İddialı Gelecek!

Ana de Armas’ın başrolde olduğu 'Ballerina' 6 Haziran’da vizyona girecek. John Wick: Chapter 3'ün hemen ardından yaşananları konu alan film, Ruska Roma tarafından yetiştirilen genç bir suikastçının, babasının intikamını almak üzere harekete geçmesiyle başlayan bir öyküyü beyaz perdeye taşıyacak.

Fakat John Wick evreni bununla sınırlı kalmayacak. 'Under the High Table' adlı televizyon dizisi ve John Wick'in tetikçilik kariyerinden emekli oluşunu anlatan bir animasyon filmi de yolda. Stahelski, bu iki projenin sadece yan ürün olmadığını, aynı zamanda John Wick 5’in tonunu belirleyecek önemli işler olduğunu açıkladı.