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John Wick Yönetmeni Açıkladı: 5. Film Epey İddialı Gelecek!

John Wick Yönetmeni Açıkladı: 5. Film Epey İddialı Gelecek!

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.05.2025 - 16:07

John Wick geri dönüyor ama bu kez başka bir adam olarak. Yönetmen Chad Stahelski, serinin beşinci filmiyle birlikte klasik John Wick hikayesini rafa kaldırdıklarını resmen açıkladı. Yüksek Şura defteri kapandı, John Wick'in yas süreci sona erdi. John Wick serisinin yönetmeni 5. film için bomba açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: Empire

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John Wick evreninde yepyeni bir perde açılıyor!

John Wick evreninde yepyeni bir perde açılıyor!

Yönetmen Chad Stahelski, beşinci filmin serinin klasik anlatı çizgisini geride bırakacağını resmen duyurdu. Empire dergisine verdiği röportajda Stahelski, John Wick’in bilindik intikam ve Yüksek Şura ekseninden uzaklaşacağını ve bu kez bambaşka bir hikâyeyle seyircinin karşısına çıkacağını söyledi.

Empire dergisine röportaj veren ünlü yönetmen, 'John Wick'in macerası aslında tamamlandı. Bu yüzden 5. filmi yapmanın tek yolu, John Wick'in de dahil olduğu yeni bir olayı anlatmak. Yüksek Şura'nın devamı değil. John yas sürecini geride bıraktı. Bu film gerçekten çok farklı olacak. Herkes fragmanı seyredince 'Vay canına, bunu izlemeliyim' diyecek.' dedi.

Yeni film gelmeden önce evrene dair üç yapım izleyiciyle buluşacak.

Yeni film gelmeden önce evrene dair üç yapım izleyiciyle buluşacak.

Ana de Armas’ın başrolde olduğu 'Ballerina' 6 Haziran’da vizyona girecek. John Wick: Chapter 3'ün hemen ardından yaşananları konu alan film, Ruska Roma tarafından yetiştirilen genç bir suikastçının, babasının intikamını almak üzere harekete geçmesiyle başlayan bir öyküyü beyaz perdeye taşıyacak.

Fakat John Wick evreni bununla sınırlı kalmayacak. 'Under the High Table' adlı televizyon dizisi ve John Wick'in tetikçilik kariyerinden emekli oluşunu anlatan bir animasyon filmi de yolda. Stahelski, bu iki projenin sadece yan ürün olmadığını, aynı zamanda John Wick 5’in tonunu belirleyecek önemli işler olduğunu açıkladı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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