John Wick Yönetmeni Açıkladı: 5. Film Epey İddialı Gelecek!
John Wick geri dönüyor ama bu kez başka bir adam olarak. Yönetmen Chad Stahelski, serinin beşinci filmiyle birlikte klasik John Wick hikayesini rafa kaldırdıklarını resmen açıkladı. Yüksek Şura defteri kapandı, John Wick'in yas süreci sona erdi. John Wick serisinin yönetmeni 5. film için bomba açıklamalarda bulundu.
KAYNAK: Empire
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John Wick evreninde yepyeni bir perde açılıyor!
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Yeni film gelmeden önce evrene dair üç yapım izleyiciyle buluşacak.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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