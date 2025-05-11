onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner Diziyle İlgili Düşüncesini Belirterek Film Tarihini Hatırlattı

Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner Diziyle İlgili Düşüncesini Belirterek Film Tarihini Hatırlattı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.05.2025 - 23:25

Çocukluğumuzun favori dizilerinden biri olan Sihirli Annem, aradan geçen 20 yılın ardından sinemaya aktarıldı. Büyük bir heyecan yaratan film kısa sürede çekildi. Vizyon tarihi açıklanan Sihirli Annem'in Toprak'ından duygusal bir paylaşım geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Televizyon ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sihirli Annem, 20 yıl sonra sinemaya aktarıldı.

Televizyon ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sihirli Annem, 20 yıl sonra sinemaya aktarıldı.

2003-2005 yılları arasında izlediğimiz Sihirli Annem, üstünden geçen yıllara meydan okuyarak ilgi görmeye devam etti. Bu ilgi yapımcıların da dikkatini çekti ve dizi sinemaya uyarlandı.

Dizide eski kadro yer alırken, hayatını kaybeden 'Eda Peri' Defne Joy Foster'ın da yapay zeka ile filmde rol alacağı açıklandı.

Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner, Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

20 Mayıs olarak duyurulan Sihirli Annem filminin vizyona girmesine sayılı günler kala, Jennifer Boyner paylaşım yaptı.

20 Mayıs olarak duyurulan Sihirli Annem filminin vizyona girmesine sayılı günler kala, Jennifer Boyner paylaşım yaptı.

Genç oyuncu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'Sihirli Annem sadece bir dizi değildi çocukluğumuzdu, dostluklarımızdı bir masaldı. Bu kez o masalı beyaz perdeye taşıdık 🥹🥹💗

Her sahnesi bize o eski güzel günleri yeniden hatırlattı.

30 Mayıs’ta sinemalarda görüşmek üzere 🫂♥️🥹'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın