Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner Diziyle İlgili Düşüncesini Belirterek Film Tarihini Hatırlattı
Çocukluğumuzun favori dizilerinden biri olan Sihirli Annem, aradan geçen 20 yılın ardından sinemaya aktarıldı. Büyük bir heyecan yaratan film kısa sürede çekildi. Vizyon tarihi açıklanan Sihirli Annem'in Toprak'ından duygusal bir paylaşım geldi.
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Televizyon ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sihirli Annem, 20 yıl sonra sinemaya aktarıldı.
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Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner, Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.
20 Mayıs olarak duyurulan Sihirli Annem filminin vizyona girmesine sayılı günler kala, Jennifer Boyner paylaşım yaptı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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