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Anneler Günü’nde Annenizle Keyifli Bir Film Gecesi: 15 Harika Film Önerisi

Anneler Günü’nde Annenizle Keyifli Bir Film Gecesi: 15 Harika Film Önerisi

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
11.05.2025 - 08:01

Anneler Günü, annemizle geçirdiğimiz özel bir günün en güzel şekilde kutlanabileceği zamanlardan biridir. Eğer bu özel günü birlikte film izleyerek geçirmeyi planlıyorsanız, hem kalbinize hitap edecek hem de aranızdaki bağı daha da güçlendirecek film önerileriyle karşınızdayız. İşte yapay zekanın önerileriyle annenizle izleyebileceğiniz, hem eğlenceli hem de duygusal, 15 harika film önerisi:

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1. Little Women

1. Little Women

Louisa May Alcott'un ünlü romanından uyarlanan bu film, dört kız kardeşin yaşamını ve anneleriyle olan ilişkilerini konu alıyor. Aile bağlarını ve kardeşlik sevgisini keşfederken, annenizin de duygusal yanını ortaya çıkaracak.

Yönetmen: Greta Gerwig 

Oyuncular: Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh

2. Serial Mom

2. Serial Mom

Betty, kendisinin ve aile fertlerinin mükemmel düzenini bozacak ve ailesinin mutsuzluğuna neden olacak en ufak bir şeye bile katlanamayan bir annedir. Ancak komşularını taciz etmekle başlayan ufak tefek hareketleri adam öldürmeye kadar gidecektir.

Yönetmen: John Waters

Oyuncular: Kathleen Turner, Sam Waterston, Ricki Lake

3. The Blind Side

3. The Blind Side

Gerçek bir hikayeye dayanan bu film, sevgi, azim ve aile bağlarını vurgulayan etkileyici bir yapım. Annenizle izlerken, ailenin gücüne dair yeni bir bakış açısı kazanabilirsiniz.

Yönetmen: John Lee Hancock 

Oyuncular: Sandra Bullock, Quinton Aaron, Tim McGraw

4. The Parent Trap

4. The Parent Trap

Lindsay Lohan’ın başrolünde olduğu bu film, ayrılmış iki aileyi ve birbirini hiç tanımayan ikiz kardeşlerin yeniden bir araya gelmesini anlatır. Hem komik hem de duygusal bir yapım.

Yönetmen: Nancy Meyers

Oyuncular: Lindsay Lohan, Dennis Quaid,Natasha Richardson

5. Baby Boom

5. Baby Boom

J.C. Wiatt, New York’ta yaşayan başarılı bir iş kadınıdır. Günün birinde bir bebek, bir akrabası tarafından ona zorla emanet edilir. Erkek arkadaşı bir bebeğin onlarla birlikte yaşayacağını öğrendiğinde ise J.C.’den ayrılır. Olaylar canına tak eden J.C., bebeği evlatlık vermek ister ancak bebek ona çok alışmıştır ve kadının buna gönlü elvermez. Bebek yüzünden işinden de kovulan J.C. bir gün evinde otururken canı sıkılır ve elma suyu yapmaya karar verir. Bebek, elma suyuna bayılır ve J.C. o elma suyunu satmaya karar verir.

Yönetmen: Charles Shyer

Oyuncular: Diane Keaton, Sam Shepard, Harold Ramis

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6. The Pursuit of Happyness

6. The Pursuit of Happyness

Will Smith'in başrolünde olduğu bu film, zor zamanlar geçiren bir adamın azimle hayatta kalma mücadelesini konu alır. Hem duygusal hem de umut verici bir hikaye.

Yönetmen: Gabriele Muccino

Oyuncular: Will Smith, Thandiwe Newton, Jaden Smith

7. The Joy Luck Club

7. The Joy Luck Club

Çinli-Amerikalı kadınların hayatlarını anlatan bu film, farklı nesiller arasındaki anne ve kız ilişkilerini anlamanızı sağlar. Güçlü, derin ve duygusal bir film.

Yönetmen: Wayne Wang

Oyuncular: Tamlyn Tomita, Rosalind Chao, Kieu Chinh

8. Mamma Mia!

8. Mamma Mia!

ABBA'nın müzikleri eşliğinde renkli bir hikaye sunan bu film, anneler ve kızlar arasındaki ilişkiyi neşeli ve müzikal bir şekilde keşfeder. Eğlenceli ve keyifli bir film arayanlar için ideal.

Yönetmen Phyllida Lloyd 

Oyuncular: Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan

9. Bad Moms (2016)

9. Bad Moms (2016)

Aşırı çalışan ve yeterince takdir edilmeyen üç anne sınırlarının ötesinde zorlandığında, uzun süredir gecikmiş bir özgürlük ve eğlence için tüm geleneksel sorumluluklarını bir kenara bırakırlar.

Yönetmenler: Jon Lucas, Scott Moore

Oyuncular: Mila Kunis, Kathryn Hahn, Kristen Bell

10. Because I Said So (2007)

10. Because I Said So (2007)

Eileen iyi niyetli ama her şeye fazlasıyla burnunu sokan bir annedir. Bekar kızı Milly’nin ilişkilerdeki başarısızlıklarına daha fazla dayanamaz ve gizlice ona koca aramaya başlar. Gazete ilanlarından Milly’e layık iki erkek bulur. Biri çekici ve başarılı bir doktor, diğeri ise altın kalpli ve bekar bir babadır. 

Yönetmen: Michael Lehmann

Oyuncular: Diane Keaton, Mandy Moore, Gabriel Macht

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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