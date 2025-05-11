Anneler Günü’nde Annenizle Keyifli Bir Film Gecesi: 15 Harika Film Önerisi

J.C. Wiatt, New York’ta yaşayan başarılı bir iş kadınıdır. Günün birinde bir bebek, bir akrabası tarafından ona zorla emanet edilir. Erkek arkadaşı bir bebeğin onlarla birlikte yaşayacağını öğrendiğinde ise J.C.’den ayrılır. Olaylar canına tak eden J.C., bebeği evlatlık vermek ister ancak bebek ona çok alışmıştır ve kadının buna gönlü elvermez. Bebek yüzünden işinden de kovulan J.C. bir gün evinde otururken canı sıkılır ve elma suyu yapmaya karar verir. Bebek, elma suyuna bayılır ve J.C. o elma suyunu satmaya karar verir.

Yönetmen: Charles Shyer

Oyuncular: Diane Keaton, Sam Shepard, Harold Ramis