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"Adile" Filminde Kemal Sunal'ı Canlandıracak Oyuncu Belli Oldu!

"Adile" Filminde Kemal Sunal'ı Canlandıracak Oyuncu Belli Oldu!

Kemal Sunal Güldür Güldür
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.05.2025 - 17:46

Usta oyuncu Adile Naşit'in hayatını anlatacak 'Adile' filmi için kadro yavaş yavaş tamamlanmaya başladı. Son olarak Ayşen Gruda ve Tarık Akan'ı canlandıracak oyuncular belirlenirken şimdi de Kemal Sunal'ı canlandıracak oyuncu açıklandı.

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Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Adile Naşit'in hayatı filme uyarlanıyor.

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Adile Naşit'in hayatı filme uyarlanıyor.

Çağan Irmak'ın yönetmenliğini üstleneceği 'Adile' filmi için hazırlıklar tam gaz devam ederken Adile Naşit'e hayat verecek isim Berlin Film Festivali’nde Gümüş Ayı Ödülü'nü kazanan oyuncu Meltem Kaptan olarak açıklanmıştı.

Adile filminin oyuncu kadrosu yavaş yavaş tamamlanırken son olarak Tarık Akan ve Ayşen Gruda'ya hayat verecek isimler belirlenmişti.

Birsen Altuntaş, Tarık Akan'a Çetin Lale, Ayşen Gruda'ya ise Elif Nur Kerkük'ün hayat vereceğini duyurmuştu. 

Merakla beklenen filmde şimdi de Kemal Sunal'ı canlandıracak isim belli oldu.

Adile filminde Kemal Sunal'ı Berkay Tulumbacı canlandıracak!

Adile filminde Kemal Sunal'ı Berkay Tulumbacı canlandıracak!

Ali Sunal'ın sunduğu Güldür Güldür Show'da Ozan karakterine hayat veren Berkay Tulumbacı, Adile filminde Kemal Sunal'ı canlandırmak için harekete geçti. 

Peki, siz Kemal Sunal rolü için seçilen ismi nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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