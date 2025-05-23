"Adile" Filminde Kemal Sunal'ı Canlandıracak Oyuncu Belli Oldu!
Usta oyuncu Adile Naşit'in hayatını anlatacak 'Adile' filmi için kadro yavaş yavaş tamamlanmaya başladı. Son olarak Ayşen Gruda ve Tarık Akan'ı canlandıracak oyuncular belirlenirken şimdi de Kemal Sunal'ı canlandıracak oyuncu açıklandı.
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Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Adile Naşit'in hayatı filme uyarlanıyor.
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Adile filminde Kemal Sunal'ı Berkay Tulumbacı canlandıracak!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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