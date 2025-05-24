MasterChef'in Sevilen Jürisi, Prens Dizisine Konuk Oldu!
Giray Altınok'un başrolünde yer aldığı Prens, 3. sezonuyla her cuma Max platformunda yayınlanıyor. Seyirci her cuma, Prens'in yeni bölümünü iple çekerken son bölümde beklenmedik bir şey oldu. MasterChef Türkiye'nin sevilen jürisi, Prens'in 3. sezonuna konuk olmuş!
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Max platformunun popüler işlerinden Prens, 3. sezonuyla ekrana geliyor.
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O isim ise İtalyan şef Danilo Zanna'dan başkası değil!
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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