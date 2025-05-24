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MasterChef'in Sevilen Jürisi, Prens Dizisine Konuk Oldu!

MasterChef'in Sevilen Jürisi, Prens Dizisine Konuk Oldu!

Prens Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.05.2025 - 11:04

Giray Altınok'un başrolünde yer aldığı Prens, 3. sezonuyla her cuma Max platformunda yayınlanıyor. Seyirci her cuma, Prens'in yeni bölümünü iple çekerken son bölümde beklenmedik bir şey oldu. MasterChef Türkiye'nin sevilen jürisi, Prens'in 3. sezonuna konuk olmuş!

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Max platformunun popüler işlerinden Prens, 3. sezonuyla ekrana geliyor.

Max platformunun popüler işlerinden Prens, 3. sezonuyla ekrana geliyor.

3. sezonu geçtiğimiz haftalarda başlayan Prens, her cuma günü Max platformunda yeni bölümleriyle ekrana geliyor. Prens seyircisi haliyle cuma günlerini iple çekiyor.

Dün (23 Mayıs) yeni bölümü yayınlanan Prens'te seyirci bu defa dizide daha önce görmediği bir isimle karşılaştı. MasterChef Türkiye'nin sempatik jüri üyesi, Prens'in 3. sezonuna konuk olmuş!

O isim ise İtalyan şef Danilo Zanna'dan başkası değil!

O isim ise İtalyan şef Danilo Zanna'dan başkası değil!

Danilo Zanna, Prens'in 3. sezonunda Prens'le tartışma sahnesiyle sosyal medyada viral oldu. Prens'in İtalyanca konuştuğu anlar ise görülmeye değerdi.

İşte o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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