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Engeli Basmış: Survivor'dan Elenen Sema'nın İlk Hamlesi Herkesi Şaşırttı!

Engeli Basmış: Survivor'dan Elenen Sema'nın İlk Hamlesi Herkesi Şaşırttı!

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.05.2025 - 18:42

Survivor 2025'in son eleme düellosu epey zorlu geçti. Sema ve Aycan'ın son ikiye kaldığı gecede Aycan, Sema'yı yenerek yarışmaya devam ederken Sema Aydemir, elenen isim oldu. Survivor'a veda eden Sema, elenir elenmez yarışmacılardan birini engelledi.

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Survivor 2025'te iddialı bir eleme düellosu daha gerçekleşti.

Survivor 2025'te iddialı bir eleme düellosu daha gerçekleşti.

Hikmet, Meryem, Sema ve Aycan'ın yarıştığı eleme düellosunda Sema ve Aycan son ikiye kaldı. Kıyasıya mücadele yaşanan düellolarda tam 25 oyun oynandı ve Sema Aydemir, Aycan Yanaç'a yenilerek Survivor 2025'e veda eden isim oldu.

Survivor 2025'in en iddialı yarışmacılarından Sema'nın elenmesi herkesi şoke etti.

Survivor 2025'in en iddialı yarışmacılarından Sema'nın elenmesi herkesi şoke etti.

Sema Aydemir, kadınlar arasında açık ara şampiyonluğa en yakın isim olarak kabul edilirken yedeklerden gelen Aycan'a yenildi.

Sema'nın elendikten sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapması beklenirken ilk hamlesi dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Survivor'a gitmeden önce Instagram üzerinden birbirini takip eden Aycan ve Sema'nın birbirlerini takipten çıktığını gören seyirci, Sema Aydemir'in Aycan'ı takipten çıkıp engellediğini ifşa etti.

Bakalım Aycan Yanaç, Survivor'ın ardından bu durumu öğrenince ne tepki verecek?

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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