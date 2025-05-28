Engeli Basmış: Survivor'dan Elenen Sema'nın İlk Hamlesi Herkesi Şaşırttı!
Survivor 2025'in son eleme düellosu epey zorlu geçti. Sema ve Aycan'ın son ikiye kaldığı gecede Aycan, Sema'yı yenerek yarışmaya devam ederken Sema Aydemir, elenen isim oldu. Survivor'a veda eden Sema, elenir elenmez yarışmacılardan birini engelledi.
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Survivor 2025'te iddialı bir eleme düellosu daha gerçekleşti.
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Survivor 2025'in en iddialı yarışmacılarından Sema'nın elenmesi herkesi şoke etti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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