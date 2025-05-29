Şanlıurfa'da Çekilecek Aşiret Dizisinin Başrolü Belli Oldu!

'Klişeleşmiş aşiret dizisi reyting almaz' algısını yıkan Uzak Şehir, yalnızca pazartesi akşamlarına değil tüm haftaya damga vurup en yüksek reyting oranına ulaşıyor.

Uzak Şehir'in bu başarısının ardından yeni sezon için pek çok aşiret dizisi projesi raflardan çıkarken bunlardan biri de Şanlıurfa'da çekilecek dizi oldu.

İsmi henüz belli olmayan aşiret dizisinin başrolü için Biran Damla Yılmaz'la anlaşmaya varılırken erkek başrolün kim olacağı merak yaratmıştı. Birsen Altuntaş, o ismi sonunda açıkladı.