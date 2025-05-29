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Şanlıurfa'da Çekilecek Aşiret Dizisinin Başrolü Belli Oldu!

Şanlıurfa'da Çekilecek Aşiret Dizisinin Başrolü Belli Oldu!

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.05.2025 - 08:25

Uzak Şehir'in çok sevilmesinin ardından televizyon kanalları, yeni sezon için aşiret dizisi hazırlığına başlamışlardı. Şanlıurfa'da çekilecek aşiret dizisi için Biran Damla Yılmaz'la anlaşmaya varılırken erkek başrol için kimin geleceği merak konusu olmuştu. Birsen Altuntaş, Şanlıurfa'da çekilecek aşiret dizisinin başrol oyuncusunu açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Kanal D'nin sürpriz dizisi Uzak Şehir, sezon boyunca reytingleri sildi süpürdü.

Kanal D'nin sürpriz dizisi Uzak Şehir, sezon boyunca reytingleri sildi süpürdü.

'Klişeleşmiş aşiret dizisi reyting almaz' algısını yıkan Uzak Şehir, yalnızca pazartesi akşamlarına değil tüm haftaya damga vurup en yüksek reyting oranına ulaşıyor.

Uzak Şehir'in bu başarısının ardından yeni sezon için pek çok aşiret dizisi projesi raflardan çıkarken bunlardan biri de Şanlıurfa'da çekilecek dizi oldu.

İsmi henüz belli olmayan aşiret dizisinin başrolü için Biran Damla Yılmaz'la anlaşmaya varılırken erkek başrolün kim olacağı merak yaratmıştı. Birsen Altuntaş, o ismi sonunda açıkladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Şanlıurfa'daki aşiret dizisinin erkek başrolü İlhan Şen oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Şanlıurfa'daki aşiret dizisinin erkek başrolü İlhan Şen oldu.

İlhan Şen, dizide doktor Serhat karakteriyle karşımıza çıkacak. 

Şanlıurfa’da çekilecek olan dizide Onur Bilge, Mert Doğan, Beril Kayar, Sezin Bozacı, Veda Yurtsever, Mazlum Çimen, Ceyda Ceren Edis, Ümit Çırak, Benian Dönmez, Ozan Çelik, İnci Sefa Cingöz, Ayşegül Cengiz gibi isimler de rol alacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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