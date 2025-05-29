Şanlıurfa'da Çekilecek Aşiret Dizisinin Başrolü Belli Oldu!
Uzak Şehir'in çok sevilmesinin ardından televizyon kanalları, yeni sezon için aşiret dizisi hazırlığına başlamışlardı. Şanlıurfa'da çekilecek aşiret dizisi için Biran Damla Yılmaz'la anlaşmaya varılırken erkek başrol için kimin geleceği merak konusu olmuştu. Birsen Altuntaş, Şanlıurfa'da çekilecek aşiret dizisinin başrol oyuncusunu açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Kanal D'nin sürpriz dizisi Uzak Şehir, sezon boyunca reytingleri sildi süpürdü.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre Şanlıurfa'daki aşiret dizisinin erkek başrolü İlhan Şen oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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