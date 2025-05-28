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Kızılcık Şerbeti'nin Sezon Finali Bölümüne Dair Bomba Spoiler

Kızılcık Şerbeti'nin Sezon Finali Bölümüne Dair Bomba Spoiler

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.05.2025 - 00:30

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen sezon finali bölümüne sayılı günler kaldı. Birsen Altuntaş, Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali bölümüne dair spoiler verdi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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3 sezondur ekrana gelen Kızılcık Şerbeti'nin büyük sezon finaline sayılı günler kaldı.

3 sezondur ekrana gelen Kızılcık Şerbeti'nin büyük sezon finaline sayılı günler kaldı.

30 Mayıs Cuma günü yayınlanacak sezon finali için Kızılcık Şerbeti ekibi şu an bile çekimlerine devam ediyor. Final tadındaki sezon finali bölümleriyle nam salan Kızıcık Şerbeti'nde yine büyük bombalar patlayacak gibi görünürken seyircinin merakla beklediği yeni bölüm fragmanı bir türlü gelmek bilmedi. Birsen Altuntaş, sahneler yetişmediği için fragmanın geciktiğini duyururken ayrıca sezon finali hakkında bomba spoiler verdi.

Kızılcık Şerbeti'nde Mustafa aile katliamı yapacak.

Kızılcık Şerbeti'nde Mustafa aile katliamı yapacak.
twitter.com

Birsen Altuntaş, attığı tweette Mustafa'nın aile katliamı yapacağını, Nilay'ın başına feci bir olay geleceğini ve Kıvılcım'ın fenalaşacağını yazdı.

Bakalım temponun bir an düşmediği Şerbo'nun sezon finalinde bu olaylar nasıl ele alınacak?

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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