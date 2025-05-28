Kızılcık Şerbeti'nin Sezon Finali Bölümüne Dair Bomba Spoiler
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen sezon finali bölümüne sayılı günler kaldı. Birsen Altuntaş, Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali bölümüne dair spoiler verdi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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3 sezondur ekrana gelen Kızılcık Şerbeti'nin büyük sezon finaline sayılı günler kaldı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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