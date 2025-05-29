Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılan Sibel Taşçıoğlu'nun Yeni Dizisine Yorum Yağdı
Kızılcık Şerbeti kadrosundan olaylı ayrılığıyla gündem olan Sibel Taşçıoğlu'nun yeni projesi merak ediliyordu. Birsen Altuntaş, Sibel Taşçıoğlu'nun yeni projesini açıklarken sosyal medyadan söz konusu gelişme hakkında yorum yağdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti'nden tam 3 sezon sonra aniden "hikayesi bittiği" gerekçesiyle çıkarılmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelen yorumlar da burada:
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın