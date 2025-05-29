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Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılan Sibel Taşçıoğlu'nun Yeni Dizisine Yorum Yağdı

Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılan Sibel Taşçıoğlu'nun Yeni Dizisine Yorum Yağdı

yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.05.2025 - 11:10

Kızılcık Şerbeti kadrosundan olaylı ayrılığıyla gündem olan Sibel Taşçıoğlu'nun yeni projesi merak ediliyordu. Birsen Altuntaş, Sibel Taşçıoğlu'nun yeni projesini açıklarken sosyal medyadan söz konusu gelişme hakkında yorum yağdı.

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Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti'nden tam 3 sezon sonra aniden "hikayesi bittiği" gerekçesiyle çıkarılmıştı.

Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti'nden tam 3 sezon sonra aniden "hikayesi bittiği" gerekçesiyle çıkarılmıştı.

Pembe karakteriyle fırtınalar estiren Taşçıoğlu'nun ayrılığı herkesi şoke etmiş ve haftalarca sosyal medyada gündemden düşmemişti. 

Kızılcık Şerbeti'nden ayrılığının ardından Sibel Taşçıoğlu'nun yeni projesi merak konusu olurken beklenen haber Birsen Altuntaş'tan geldi.

Birsen Altuntaş, Sibel Taşçıoğlu'nun yeni sezonda yayınlanacak Çarpıntı dizisinde başrol olduğunu açıkladı. E haliyle söz konusu gelişme sonrasında sosyal medyadan yorum yağdı.

Fakat öncesinde detaylardan bahsettiğimiz içeriğe buyurun:

Gelen yorumlar da burada:

Gelen yorumlar da burada:
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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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