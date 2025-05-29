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Kıvanç Tatlıtuğ, Televizyon Dizisinde Rol Alıp Almayacağını Açıkladı!

Kıvanç Tatlıtuğ, Televizyon Dizisinde Rol Alıp Almayacağını Açıkladı!

Kıvanç Tatlıtuğ yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.05.2025 - 09:44

Son olarak Aile dizisinde izlediğimiz Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni sezonda ekranda olup olmayacağı merak konusu olmuştu. Kıvanç Tatlıtuğ, muhabir Akif Yaman'a televizyon dizisi yapıp yapmayacağını açıkladı.

KAYNAK: Akif Yaman ve 2. Sayfa

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Son olarak Show TV'de yayınlanan Aile dizisinde izlediğimiz Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni sezonda ekranda olup olmayacağı merak konusu.

Son olarak Show TV'de yayınlanan Aile dizisinde izlediğimiz Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni sezonda ekranda olup olmayacağı merak konusu.

Çarpışma dizisinde rol aldıktan tam 5 yıl sonra Aile dizisiyle ekrana geri dönen Kıvanç Tatlıtuğ'un bir sonraki dizisi için seyirci heyecanlansa da kulislerde hala herhangi bir televizyon dizisiyle anlaşmaya vardığına dair söylenti yok.

Muhabir Akif Yaman'a konuşan Kıvanç Tatlıtuğ, yeni sezonda televizyon dizisi yapıp yapmayacağına dair açıklama yaptı.

Tatlıtuğ, film projesi ve dijital işlerde rol alacağını söylese de televizyon için herhangi bir projede yer almayacağını belirtti.

Kıvanç Tatlıtuğ, 'Ekranlarda olacağım ama dizi yapmayacağım yeni sezonda. Başka şeyler yapacağım, sürpriz. Belki kulağınıza gelmiştir.' dedi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un şu an Organize İşler: Sazan Sarmalı filminde canlandırdığı Sarı Saruhan karakterini Organize İşler dizisinde de canlandıracağı biliniyor.

İşte o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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