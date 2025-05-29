Kıvanç Tatlıtuğ, Televizyon Dizisinde Rol Alıp Almayacağını Açıkladı!
Son olarak Aile dizisinde izlediğimiz Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni sezonda ekranda olup olmayacağı merak konusu olmuştu. Kıvanç Tatlıtuğ, muhabir Akif Yaman'a televizyon dizisi yapıp yapmayacağını açıkladı.
KAYNAK: Akif Yaman ve 2. Sayfa
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Son olarak Show TV'de yayınlanan Aile dizisinde izlediğimiz Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni sezonda ekranda olup olmayacağı merak konusu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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