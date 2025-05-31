Uzak Şehir'e Kaya'ya Partner Olarak Giren Çağla Şimşek Diziden Ayrılacak mı?
Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir'e Kaya'ya yeni partner olarak dahil olan Çağla Şimşek'i İpek karakteriyle izledik. Kaya'nın Zerrin'e olan aşkı ve son bölümde uçurumdan aşağıya düşmesiyle İpek'le olan ilişkisinin ne yöne ilerleyeceği merak konusu olmuştu. Birsen Altuntaş, 2 bölüm için anlaşan Çağla Şimşek'in diziye devam edip etmeyeceğini açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Fenomen dizi Uzak Şehir'in sezon finaline yalnızca 1 bölüm kaldı.
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Çağla Şimşek, Uzak Şehir'e veda mı ediyor?
Birsen Altuntaş'ın yanıtını da buraya bırakalım:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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