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Uzak Şehir'e Kaya'ya Partner Olarak Giren Çağla Şimşek Diziden Ayrılacak mı?

Uzak Şehir'e Kaya'ya Partner Olarak Giren Çağla Şimşek Diziden Ayrılacak mı?

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
31.05.2025 - 22:41

Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir'e Kaya'ya yeni partner olarak dahil olan Çağla Şimşek'i İpek karakteriyle izledik. Kaya'nın Zerrin'e olan aşkı ve son bölümde uçurumdan aşağıya düşmesiyle İpek'le olan ilişkisinin ne yöne ilerleyeceği merak konusu olmuştu. Birsen Altuntaş, 2 bölüm için anlaşan Çağla Şimşek'in diziye devam edip etmeyeceğini açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Fenomen dizi Uzak Şehir'in sezon finaline yalnızca 1 bölüm kaldı.

Fenomen dizi Uzak Şehir'in sezon finaline yalnızca 1 bölüm kaldı.

2 Haziran günü sezon finali yaparak ekran arası vermeye hazırlanan Uzak Şehir'in son bölümü epey hareketli geçmişti. Zerrin'i unutmak için annesi Sadakat'e evlenmek istediğini belirten Kaya, görücü usulüyle Çağla Şimşek'in canlandırdığı İpek karakteriyle tanıştı.

Bu görüşmenin hemen ardından ise abisi Boran'ın ölüm emrini verenin Nadim olduğunu öğrenmiş ve onunla yaşadığı arbedede arabayla uçurumdan uçmuştu.

Sezon finaline doğru Uzak Şehir'de ne gibi ayrılıkların yaşanacağı merak yaratırken Kaya için diziye dahil olan Çağla Şimşek'in devam edip etmeyeceği de soru işareti yarattı.

Çağla Şimşek, Uzak Şehir'e veda mı ediyor?

Çağla Şimşek, Uzak Şehir'e veda mı ediyor?

Çağla Şimşek'in Uzak Şehir'in 2. sezonunda yer alıp almayacağını merak eden bir seyirci, çareyi Birsen Altuntaş'a sormakta buldu. Altuntaş, söz konusu soruya Çağla Şimşek'in 2 bölüm için diziyle anlaştığını fakat yeni sezonda da devam edebileceğini belirtti.

Bunun yanı sıra Uzak Şehir'in orijinali Al Hayba'da Kaya karakteri söz konusu kazanın ardından sağır kalıp Zerrin'le evleniyordu. Bakalım Uzak Şehir, yeni sezon için nasıl bir yol izleyecek?

Birsen Altuntaş'ın yanıtını da buraya bırakalım:

Birsen Altuntaş'ın yanıtını da buraya bırakalım:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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