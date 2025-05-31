onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
ATV'nin Can Borcu Dizisindeki Tecavüz Sahnesine Tepki Yağdı!

ATV'nin Can Borcu Dizisindeki Tecavüz Sahnesine Tepki Yağdı!

yerli dizi Tecavüz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
31.05.2025 - 23:51

ATV ekranlarında yayınlanan Can Borcu dizisi bu akşam (30 Mayıs) yayınlanan sezon finali bölümüyle ekranlara kısa bir ara verdi. Heyecanı yüksek sezon finali bölümü tecavüz sahnesiyle sosyal medyadan yoğun eleştiri aldı. Ferit karakterinin Yasemin'e tecavüz etmeye kalkarken Emel tarafından vurulduğu sahneye gelen tepkileri derledik.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ATV ekranlarında yayınlanan Can Borcu dizisi, sezon finali bölümüyle ekrana geldi.

ATV ekranlarında yayınlanan Can Borcu dizisi, sezon finali bölümüyle ekrana geldi.

Bülent İnal, Ebru Özkan, Mine Tugay'ın başrollerde yer aldığı Can Borcu, ATV'nin 2. sezon onayı alan dizileri arasında yer almıştı. 

Bu akşam (30 Mayıs) günü yayınlanan bölümüyle 3 aylık ekran arası veren Can Borcu, tecavüz sahnesiyle sosyal medyadan yoğun tepki aldı.

Ferit'in Yasemin'e tecavüz etmeye kalktığı sahne şoke etti.

Ferit'in Yasemin'e tecavüz etmeye kalktığı sahne şoke etti.

Dizide Yasemin'e önce psikolojik şiddet uygulayan Ferit, ardından tecavüz girişiminde bulundu. Seyirciyi son derece geren sahne, Emel'in oğlu Ferit'i sırtından vurmasıyla sona erdi.

Can Borcu dizisindeki tecavüz sahnesi kısa sürede eleştirilerin odağına otururken çoğu eleştiri dizinin senaristlerine oldu.

İşte gelen tepkilerden bazıları:

İşte gelen tepkilerden bazıları:
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın