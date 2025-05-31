ATV'nin Can Borcu Dizisindeki Tecavüz Sahnesine Tepki Yağdı!
ATV ekranlarında yayınlanan Can Borcu dizisi bu akşam (30 Mayıs) yayınlanan sezon finali bölümüyle ekranlara kısa bir ara verdi. Heyecanı yüksek sezon finali bölümü tecavüz sahnesiyle sosyal medyadan yoğun eleştiri aldı. Ferit karakterinin Yasemin'e tecavüz etmeye kalkarken Emel tarafından vurulduğu sahneye gelen tepkileri derledik.
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ATV ekranlarında yayınlanan Can Borcu dizisi, sezon finali bölümüyle ekrana geldi.
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Ferit'in Yasemin'e tecavüz etmeye kalktığı sahne şoke etti.
İşte gelen tepkilerden bazıları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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