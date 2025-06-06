Uzak Şehir'de Cihan Albora Karakteri İçin İlk Düşünülen Oyuncuya Şoke Olacaksınız!
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'i artık izlemeyen yok. Sezon boyunca rekor üstüne rekor kıran Uzak Şehir, 2 Haziran Pazartesi günü sezon finali yapmıştı. Özellikle başroller Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın uyumuyla seyirciyi kendisine çeken Uzak Şehir'de meğer Cihan Albora karakteri bambaşka bir oyuncuya teklif edilmiş.
KAYNAK: TV Gündemi/ Instagram
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Kanal D'nin en büyük sürprizi kesinlikle Uzak Şehir dizisi oldu.
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O isim ise İbrahim Çelikkol'dan başkası değil.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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