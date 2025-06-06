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Uzak Şehir'de Cihan Albora Karakteri İçin İlk Düşünülen Oyuncuya Şoke Olacaksınız!

Uzak Şehir'de Cihan Albora Karakteri İçin İlk Düşünülen Oyuncuya Şoke Olacaksınız!

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.06.2025 - 20:27

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'i artık izlemeyen yok. Sezon boyunca rekor üstüne rekor kıran Uzak Şehir, 2 Haziran Pazartesi günü sezon finali yapmıştı. Özellikle başroller Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın uyumuyla seyirciyi kendisine çeken Uzak Şehir'de meğer Cihan Albora karakteri bambaşka bir oyuncuya teklif edilmiş. 

KAYNAK: TV Gündemi/ Instagram

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Kanal D'nin en büyük sürprizi kesinlikle Uzak Şehir dizisi oldu.

Kanal D'nin en büyük sürprizi kesinlikle Uzak Şehir dizisi oldu.

İlk adı 'Albora'nın Sert Kışı' olan dizi, daha sonra Uzak Şehir ismini alıp başrollerini duyurmuştu.

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın hayran bırakan uyumuyla ekrana gelen dizi tam anlamıyla fenomen haline gelirken geçtiğimiz günlerde Alya karakterinin Sinem Ünsal'dan önce Esra Bilgiç'e teklif edildiği ortaya çıkmıştı.

Şimdi aynı konu Cihan Albora karakteri için gündeme geldi. TV Gündemi'nin haberine göre Cihan Albora karakteri, Ozan Akbaba'dan önce bambaşka bir isme teklif edildi.

O isim ise İbrahim Çelikkol'dan başkası değil.

O isim ise İbrahim Çelikkol'dan başkası değil.

TV Gündemi'nin haberine göre Uzak Şehir kadrosu kurulurken ilk başroller Esra Bilgiç ve İbrahim Çelikkol olarak düşünülüp bu isimlere teklif götürülmüş. 

Peki, sizce İbrahim Çelikkol, nasıl bir Cihan Albora olurdu? Yorumlarda buluşalım..

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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