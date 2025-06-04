Somer Şef'in Restoran Fiyatlarından Özgü Namal'ın Yeni Dizisine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
4 Haziran Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen, Bi' Başka programındaki itirafıyla gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor'ın sevilen yarışmacılarından Adem Kılıçcı, bu sezon aşk iddialarıyla gündeme geliyor.
Son zamanların en çok izlenen dizisi Uzak Şehir'de yeni bir iddia gündemde.
Esra Erol'un son zamanlardaki müdavimleri Abdullah ve Kübra.
atv ekranlarında yayınlanan Bir Gece Masalı, 35. bölümüyle final yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor'ın büyük İstanbul finali için geri sayım başladı.
Yaz sezonu için dizi yayınlama kararı alan ATV, Aile Saadeti dizisi için hazırlıklarını tamamladı.
Survivor'ın en güçlü kadın yarışmacılarından Nagihan Karadere, Esra Ezmeci'nin programına konuk oldu.
Narin'in ağabeyi Esra Ezmeci'de olay hakkında konuştu.
MasterChef'in ünlü şefleri zaman zaman restoranlarından fiyatlarla gündem oluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2004-2007 yılları arasında yayınlanan Cennet Mahallesi yediden yetmişe herkesin çok severek izlediği dizilerden olmuştu.
Uzak Şehir sezon finali yaptı ama etkisi hala sürüyor.
Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in başrollerinde yer aldığı Bir Gece Masalı dizi bir süredir belirsiz akıbetiyle gündemdeydi.
NOW TV'nin güçlü yapımlarından biri olan Kızıl Goncalar 2. sezonuyla final yapmıştı.
Müge Anlı'da bir süredir 32 yaşındaki Emrah Elveren'in şüpheli kaybı işleniyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler son bölümleriyle tepki çekmişti.
3 sezondur Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti her bir karakteriyle fenomen olsa da 'Nursema'nın yeri bir başka!
Hakkında tutuklama kararı bulunan Hikmet Tuğsuz Survivor'dan kendi isteğiyle ayrıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın