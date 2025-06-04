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Somer Şef'in Restoran Fiyatlarından Özgü Namal'ın Yeni Dizisine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Somer Şef'in Restoran Fiyatlarından Özgü Namal'ın Yeni Dizisine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.06.2025 - 00:25

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

4 Haziran Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen, Bi' Başka programındaki itirafıyla gündem oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen, Bi' Başka programındaki itirafıyla gündem oldu.

Türkmen, Kızılcık Şerbeti'nden önce Çok Güzel Hareketler programına audition gönderdiğini ve kabul edildiğini açıkladı.

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Survivor'ın sevilen yarışmacılarından Adem Kılıçcı, bu sezon aşk iddialarıyla gündeme geliyor.

Survivor'ın sevilen yarışmacılarından Adem Kılıçcı, bu sezon aşk iddialarıyla gündeme geliyor.

Survivor'ın iddialı yarışmacılarından Adem, 2025 sezonunda performansından ziyade hakkında çıkan aşk iddialarıyla gündeme geliyor. Survivor'a yedeklerden gelen Aycan'a 'Sarı fırtınam' diyen Adem, Aycan'ın elenmesinin ardından Sevgi'yle anılmaya başladı. Survivor seyircisi, Adem ve Sevgi için kolaj videolar hazırlayıp söz konusu iddiayı ortaya attı.

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Son zamanların en çok izlenen dizisi Uzak Şehir'de yeni bir iddia gündemde.

Son zamanların en çok izlenen dizisi Uzak Şehir'de yeni bir iddia gündemde.

Tv8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programının konuğu, Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir'in Demir'i, Ferit Kaya'ydı. Sunucu Ece Erken, oyuncuya Uzak Şehir'deki Alya karakteri için Sinem Ünsal'dan önce başkasına teklif gittiği iddiasını sordu. Kaya, o iddiaya bakın ne yanıt verdi...

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Esra Erol'un son zamanlardaki müdavimleri Abdullah ve Kübra.

Esra Erol'un son zamanlardaki müdavimleri Abdullah ve Kübra.

Yaklaşık 3 haftadır Esra Erol'da izleyici karşısına çıkan bir çiftimiz var, Abdullah ve Kübra. Esra Erol'a 'Biz evlenmek istiyoruz, ailemizle aramızı düzeltir misiniz?' diye çıkan ikili, ailenin onayını almalarına rağmen haftalardır nikah günü almaya gitmiyor. Her gün yeni bir bahaneyle Esra Erol'un karşısına çıkıyor. Gelin, neler oldu bir bakalım ve sonra herkesi şaşırtan o düğün açıklamasına değinelim.

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atv ekranlarında yayınlanan Bir Gece Masalı, 35. bölümüyle final yaptı.

atv ekranlarında yayınlanan Bir Gece Masalı, 35. bölümüyle final yaptı.

atv'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı, dün (3 Haziran) günü final yaparak ekranlara veda etti. Bir Gece Masalı'nın finalinin üzerinden henüz 1 gün geçerken dizinin başrollerinden biri aynı gün yayınlanan TRT 1 dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı kadrosuna dahil oldu.

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Survivor'ın büyük İstanbul finali için geri sayım başladı.

Survivor'ın büyük İstanbul finali için geri sayım başladı.

Finale çıkmak için yarışan yarışmacılardan Batuhan, yarışmanın son konseyine damga vurdu. Kazandığı dokunulmazlık kolyelerini konseye getirip takan Batuhan resmen gövde gösterisi yaptı. Batuhan'ın söz konusu hamle sosyal medyada dalga konusu oldu.

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Yaz sezonu için dizi yayınlama kararı alan ATV, Aile Saadeti dizisi için hazırlıklarını tamamladı.

Yaz sezonu için dizi yayınlama kararı alan ATV, Aile Saadeti dizisi için hazırlıklarını tamamladı.

ATV'nin yeni yaz dizisi Aile Saadeti için geri sayım başladı. Kadrosuyla parlayan Aile Saadeti dizisinin hangi gün yayınlanacağı merak konusu olurken beklenen haber geldi. Aile Saadeti dizisinin yayın gününü Birsen Altuntaş açıkladı.

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Survivor'ın en güçlü kadın yarışmacılarından Nagihan Karadere, Esra Ezmeci'nin programına konuk oldu.

Survivor'ın en güçlü kadın yarışmacılarından Nagihan Karadere, Esra Ezmeci'nin programına konuk oldu.

Nagihan, Survivor'a ilk gittiğinde yemek verildiğini zannettiğini fakat hiçbir şekilde yemek verilmediğini açıkladı. Nagihan ayrıca Yılmaz Morgül'le bu konuda tartıştığını da anlattı.

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Narin'in ağabeyi Esra Ezmeci'de olay hakkında konuştu.

Narin'in ağabeyi Esra Ezmeci'de olay hakkında konuştu.

Çok değil, 9 ay önce ülkemizde korkunç bir çocuk cinayeti gündem olmuştu. 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni dere kenarında bulunduktan sonra olayın perde arkası aydınlatılmak üzere dava görüldü. Aile üyelerinden tutuklananlar oldu. Ancak olayın nasıl ve neden gerçekleştiği ortaya çıkmadı.

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MasterChef'in ünlü şefleri zaman zaman restoranlarından fiyatlarla gündem oluyor.

MasterChef'in ünlü şefleri zaman zaman restoranlarından fiyatlarla gündem oluyor.

MasterChef jürisinin tanınan ismi Somer Sivrioğlu'nun restoranına giden bir kullanıcı fiyatları paylaştı. Menüden seçtikleriyle keyifli bir yemek yediğini belirten kullanıcının paylaştığı fiyatlar sosyal medyayı da şaşırttı. Anlayacağınız fiyatlar hiç de beklediğiniz gibi değil. Biz menüye bakmadan önce uyaralım da yorum sizlerin!

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2004-2007 yılları arasında yayınlanan Cennet Mahallesi yediden yetmişe herkesin çok severek izlediği dizilerden olmuştu.

2004-2007 yılları arasında yayınlanan Cennet Mahallesi yediden yetmişe herkesin çok severek izlediği dizilerden olmuştu.

Türk dizi tarihine adını altın harflerle yazmayı başaran yapımlar arasında yer alan Cennet Mahallesi ekranlarımızın en renkli projelerinden olmuştu. Usta oyuncu kadrosu ve eğlenceli hikayesiyle herkesi ekran başına toplayan dizi hiçbir zaman unutulmadı. Geçtiğimiz günlerde de Melek Baykal 'Pembe' kostümüyle Çağla Şıkel'in sunduğu gündüz kuşağı programına katıldı. Pembe ve Sultan'ın yıllar sonraki buluşmasıysa görenlere adeta nostalji yaşattı.

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Uzak Şehir sezon finali yaptı ama etkisi hala sürüyor.

Uzak Şehir sezon finali yaptı ama etkisi hala sürüyor.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, pazartesi akşamı yayınlanan bölümüyle sezon finali yapmıştı. Sezon boyunca dizi öyle bir etki yarattı ki gelecek sezon yayınlanacak aşiret dizilerinin de önünü açmış oldu. Çekimleri Mardin/Midyat'ta yapılan Uzak Şehir'in konusu kadar Albora Konağı da gündemden düşmüyor.

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Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in başrollerinde yer aldığı Bir Gece Masalı dizi bir süredir belirsiz akıbetiyle gündemdeydi.

Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in başrollerinde yer aldığı Bir Gece Masalı dizi bir süredir belirsiz akıbetiyle gündemdeydi.

Reytingleri düşüşe geçip eski popülerliğini kaybeden diziler bir bir ekranlara veda ediyor. Geçtiğimiz akşam da ATV'de yayınlanan Bir Gece Masalı dizisi final bölümüyle izleyici karşısına çıktı. İlk günden bu yana aralarındaki yaş farkı tartışma konusu olan başroldeki Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz son bölümde de gündem oldu.

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NOW TV'nin güçlü yapımlarından biri olan Kızıl Goncalar 2. sezonuyla final yapmıştı.

NOW TV'nin güçlü yapımlarından biri olan Kızıl Goncalar 2. sezonuyla final yapmıştı.

NOW TV'de yayınlanan Kızıl Goncalar'da Meryem'e hayat veren Özgü Namal, seneler sonra ekranlara dönmüştü. Rolüyle adeta bütünleşen Özgü Namal'ın yeni projesiyle ilgili bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Özgü Namal, gelecek sezonun en iddialı yapımlarından biriyle anlaştı.

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Müge Anlı'da bir süredir 32 yaşındaki Emrah Elveren'in şüpheli kaybı işleniyordu.

Müge Anlı'da bir süredir 32 yaşındaki Emrah Elveren'in şüpheli kaybı işleniyordu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 4 yıldır yaşadığına hiçbir ize rastlanılamayan Emrah Elveren kaybı işleniyordu. Oğullarını bulmak için yayına çıkan acılı ailenin iddiaları herkesi şoke etmişti. Halası ve kuzenlerinin iddiaların odağı olduğu olayda stüdyoya kendi ayağıyla gelen Ahmet Bey soruşturmanın seyrini değiştirdi.

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Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler son bölümleriyle tepki çekmişti.

Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler son bölümleriyle tepki çekmişti.

Star TV ekranlarında yayınlanan Sahipsizler dizisi sezona zayıf başlamış, aldığı RTÜK cezasının ardından adeta şaha kalkmış ve güçlenmişti. 18 Haziran'da sezon finali yapacak dizide verilecek ara öncesi senaryoda yaşanan gelişmeler izleyiciyi epey öfkelendirmişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye efsane bir oyuncu dahil oluyor.

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3 sezondur Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti her bir karakteriyle fenomen olsa da 'Nursema'nın yeri bir başka!

3 sezondur Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti her bir karakteriyle fenomen olsa da 'Nursema'nın yeri bir başka!

Kızılcık Şerbeti'nde 'Nursema' karakterine hayat veren Ceren Karakoç ekranların en beğenilen isimlerinden biri haline geldi. Oyunculuk yetenekleriyle geniş bir kitlenin beğenisini kazanan ünlü oyuncu yıldızını bu diziyle bir hayli parlattı. Kariyerine 'Beni Affet' dizisiyle adım attığı bilinen Karakoç'un ilk dizisinin çok başka bir yapım olduğu ortaya çıktı. 'Magazin Medyası'nın haberine göre, Ceren Karakoç'un bu dizide estetiksiz haliyle oynadığı görüldü.

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Hakkında tutuklama kararı bulunan Hikmet Tuğsuz Survivor'dan kendi isteğiyle ayrıldı.

Hakkında tutuklama kararı bulunan Hikmet Tuğsuz Survivor'dan kendi isteğiyle ayrıldı.

Survivor 2025 finaline sayılı günler kalan Hikmet Tuğsuz'un ailesi, Survivor ekibine ulaştı. Ailesiyle görüştükten sonra ise Hikmet bir anda kendi isteğiyle yarışmadan ayrıldı. Hikmet tutuklandı mı, nereye gitti, Hikmet'e ne oldu gibi sorular merak edilmeye başladı. Sonunda Hikmet'in nereye gittiği ortaya çıktı!

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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