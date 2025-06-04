Somer Şef'in Restoran Fiyatlarından Özgü Namal'ın Yeni Dizisine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Yaklaşık 3 haftadır Esra Erol'da izleyici karşısına çıkan bir çiftimiz var, Abdullah ve Kübra. Esra Erol'a 'Biz evlenmek istiyoruz, ailemizle aramızı düzeltir misiniz?' diye çıkan ikili, ailenin onayını almalarına rağmen haftalardır nikah günü almaya gitmiyor. Her gün yeni bir bahaneyle Esra Erol'un karşısına çıkıyor. Gelin, neler oldu bir bakalım ve sonra herkesi şaşırtan o düğün açıklamasına değinelim.