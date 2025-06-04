750 Bin Dolar Harcanmış: Uzak Şehir'deki Meşhur Albora Konağı'nın 2000 Yıllık Sırrını Açıklıyoruz
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=_OJ0-...
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, pazartesi akşamı yayınlanan bölümüyle sezon finali yapmıştı. Sezon boyunca dizi öyle bir etki yarattı ki gelecek sezon yayınlanacak aşiret dizilerinin de önünü açmış oldu. Çekimleri Mardin/Midyat'ta yapılan Uzak Şehir'in konusu kadar Albora Konağı da gündemden düşmüyor.
YouTube'da Magazincell adlı hesap Albora Konağı'yla ilgili 2000 yıllık sırrı, maliyetini ve konağın yapım sürecine dair detayları anlattı.
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Uzak Şehir sezon finali yaptı ama etkisi hala sürüyor.
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Uzak Şehir'in konusu ve oyunculukları kadar çekimlerinin yapıldığı Mardin'in Midyat ilçesi ve özellikle Albora Konağı da dikkat çekiyor.
Görenleri kendine hayran bırakan Albora Konağı İsveç'te "Sosyonom Amca" olarak tanınan İskender Debasso'ya ait.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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