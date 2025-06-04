750 Bin Dolar Harcanmış: Uzak Şehir'deki Meşhur Albora Konağı'nın 2000 Yıllık Sırrını Açıklıyoruz

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, pazartesi akşamı yayınlanan bölümüyle sezon finali yapmıştı. Sezon boyunca dizi öyle bir etki yarattı ki gelecek sezon yayınlanacak aşiret dizilerinin de önünü açmış oldu. Çekimleri Mardin/Midyat'ta yapılan Uzak Şehir'in konusu kadar Albora Konağı da gündemden düşmüyor.

YouTube'da Magazincell adlı hesap Albora Konağı'yla ilgili 2000 yıllık sırrı, maliyetini ve konağın yapım sürecine dair detayları anlattı.