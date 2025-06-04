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750 Bin Dolar Harcanmış: Uzak Şehir'deki Meşhur Albora Konağı'nın 2000 Yıllık Sırrını Açıklıyoruz

750 Bin Dolar Harcanmış: Uzak Şehir'deki Meşhur Albora Konağı'nın 2000 Yıllık Sırrını Açıklıyoruz

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
04.06.2025 - 15:37

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, pazartesi akşamı yayınlanan bölümüyle sezon finali yapmıştı. Sezon boyunca dizi öyle bir etki yarattı ki gelecek sezon yayınlanacak aşiret dizilerinin de önünü açmış oldu. Çekimleri Mardin/Midyat'ta yapılan Uzak Şehir'in konusu kadar Albora Konağı da gündemden düşmüyor. 

YouTube'da Magazincell adlı hesap Albora Konağı'yla ilgili 2000 yıllık sırrı, maliyetini ve konağın yapım sürecine dair detayları anlattı.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=_OJ0-...
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Uzak Şehir sezon finali yaptı ama etkisi hala sürüyor.

Uzak Şehir sezon finali yaptı ama etkisi hala sürüyor.

Üstelik tek etkisi izleyiciler üstünde değil. Dizi, yapımcılar üstünde de büyük bir etki yarattı ve bu sebeple gelecek sezon TV ekranlarında pek çok aşiret projesi izleyeceğimiz de garantilendi.

Uzak Şehir'in konusu ve oyunculukları kadar çekimlerinin yapıldığı Mardin'in Midyat ilçesi ve özellikle Albora Konağı da dikkat çekiyor.

Uzak Şehir'in konusu ve oyunculukları kadar çekimlerinin yapıldığı Mardin'in Midyat ilçesi ve özellikle Albora Konağı da dikkat çekiyor.

Konak o kadar büyük ve o kadar görkemli ki sahneleri izlerken ona yoğunlaşmamak elde değil. Hal böyle olunca da konağın tarihi, Albora Konağı'nın kime ait olduğu da merak edilmeye başladı.

Görenleri kendine hayran bırakan Albora Konağı İsveç'te "Sosyonom Amca" olarak tanınan İskender Debasso'ya ait.

Görenleri kendine hayran bırakan Albora Konağı İsveç'te "Sosyonom Amca" olarak tanınan İskender Debasso'ya ait.

Magazincell adlı YouTube hesabına göre, İskender Debasso 1949'da Midyat'a bağlı Narlı köyünde dünyaya geldikten sonra küçük yaşta İstanbul'a taşındı. Robert Koleji'nde okuduktan sonra 1974'te İsveç'e taşındı ve sosyonom unvanını aldı. Orada sosyal hizmetlerde çalışan İskender Debasso, 34 yıl sonra köyüne döndü. Atalarından kalan 2000 yıllık mağaranın üstüne 3 katlı bir Asuri konağı inşa etti. Konağın tam 30 odası, 6 banyosu, 3 mutfağı bulunuyor. Altında kalker taşlarla oyulmuş mağaralar, kuyu, şaraphane ve hayvan barınağı bulunuyor. 750 bin dolara inşa edilen konak aynı zamanda bir müze ve anıt olarak de değerlendiriliyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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