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Kral Kaybederse, Bahar ve Daha Fazlası: Yeni Sezon Onayı Alan 16 Yerli Dizi

Kral Kaybederse, Bahar ve Daha Fazlası: Yeni Sezon Onayı Alan 16 Yerli Dizi

Arka Sokaklar Gönül Dağı Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.06.2025 - 21:46

Yaz sezonu geldi çattı. Haliyle kışın yayında olan dizilerin bazıları sezon finali yapıp yeni sezon için dinlenirken, bazıları ne yazık ki final yaparak ekranlara veda ediyor. Hazır sezon finali zamanı gelmişken gelecek sezon yayında olacağı kesinleşen dizileri derledik.

İşte yeni sezonda ekranda olacağı kesinleşen 16 yerli dizi!

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1. Uzak Şehir

1. Uzak Şehir

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, şaşırtmayarak yeni sezon onayı aldı. Cihan'ın Alya'ya aşkını ilan edip öptüğü Uzak Şehir'in 2. sezonu şimdiden heyecan yaratıyor.

2. Bahar

2. Bahar

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, 3. sezon onayı alarak yeni sezonda ekranda olmayı garantiledi. Timur'u canlandıran Mehmet Yılmaz Ak'ın kadrodan çıktığı dizi bakalım nasıl şekillenecek?

3. Kral Kaybederse

3. Kral Kaybederse

Sezonun iddialı işlerinden Kral Kaybederse, müthiş bir sezon finali bölümüyle ara verdi. Kenan Baran'ın belasını bulmasını umduğumuz 2. sezon için şimdiden heyecanlıyız!

4. Mehmed: Fetihler Sultanı

4. Mehmed: Fetihler Sultanı

TRT 1'in tarihi dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, 3. sezon onayı almayı başardı. Diziye son olarak Kont Drakula karakteriyle Ertan Sabah dahil olmuştu.

5. Eşref Rüya

5. Eşref Rüya

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in televizyona geri döndüğü Eşref Rüya, 'Eşref Tek' karakteriyle kısa sürede fenomene döndü. Haliyle yeni sezon kaçınılmaz oldu.

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6. Kuruluş Osman

6. Kuruluş Osman

atv ekranlarında tam 6 sezondur yayınlanan Kuruluş Osman, hala nefis reytingler alıyor. Fenomen dizi 7. sezonda da atv'de yayınlanacak.

7. Sahipsizler

7. Sahipsizler

Star TV'de yayınlanan Sahipsizler, erken finalden son anda kurtulurken her hafta reytingleri ona yeni sezonu getirdi. Seyirci Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül uyumuna bayıldı diyebiliriz!

8. Hudutsuz Sevda

8. Hudutsuz Sevda

2 sezondur NOW'da yayınlanan Hudutsuz Sevda, 3. sezon onayını bambaşka bir şekilde aldı. Çoğu erkek karakter diziye devam ederken başroller de dahil olmak üzere kadın oyuncular diziye veda etmek durumunda kaldı. Bakalım Hudutsuz Sevda'nın 3. sezonu nasıl olacak?

9. İnci Taneleri

9. İnci Taneleri

Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazıp başrolünde yer aldığı İnci Taneleri, 2. sezonda final kararı alsa da Kanal D'nin ısrarları sonucu 3. sezon çok yakında geliyor.

10. Arka Sokaklar

10. Arka Sokaklar

19 sezondur ekrana gelen Arka Sokaklar, cuma günleri Kızılcık Şerbeti'yle kapışmasına rağmen yıkılmıyor. Arka Sokaklar, 20. sezonuyla yeni sezonda ekranda olacak.

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11. Kızılcık Şerbeti

11. Kızılcık Şerbeti

Gözümüzün nuru, evimizin kaosmatik dizisi Kızılcık Şerbeti, Pembe karakterinin diziden çıkarılmasının ardından kan kaybetse de seyirci Şerbo'dan bir türlü vazgeçemiyor. Kızılcık Şerbeti, umarız 4. sezonda ilk sezonun havasına tekrardan bürünür.

12. Can Borcu

12. Can Borcu

atv'nin yeni dizisi Can Borcu, aldığı reytinglerle 2. sezonu garantiledi. Bakalım Can Borcu dizisi, seyircisini yeni sezonda da tutabilecek mi?

13. Gönül Dağı

13. Gönül Dağı

TRT 1 efsanesi Gönül Dağı, 6. sezon onayı aldı. 5 sezondur ekrana gelen dizi, kaos ve dramın harman olduğu yapımlar arasında resmen parıldıyor.

14. Şakir Paşa Ailesi

14. Şakir Paşa Ailesi

NOW'ın olaylı dizisi Şakir Paşa Ailesi, türlü talihsizliklerin ardından sonuda sezon finali bölümüyle ekrana geldi. Şakir Paşa Ailesi, yeni oyuncu kadrosuyla NOW'da yayınlanacak.

15. Teşkilat

15. Teşkilat

Aybüke Pusat'ın kadrodan çıkarılmasıyla gündemden düşmeyen Teşkilat dizisi, 6. sezon onayı aldı. Teşkilat'ın 6. sezonunda da Tolga Sarıtaş'ın başrolde olması beklenirken Aybüke Pusat'ın yerine gelecek isim merak ediliyor.

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16. Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...

16. Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...

NOW'ın sevilen dizisi Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... tıpkı Hudutsuz Sevda gibi ciddi değişikliklerle devam ediyor. Civan'ın öldüğü dizide Leyla, Nur ve Mali karakterlerini izleyeceğiz.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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