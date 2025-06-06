Kral Kaybederse, Bahar ve Daha Fazlası: Yeni Sezon Onayı Alan 16 Yerli Dizi
Yaz sezonu geldi çattı. Haliyle kışın yayında olan dizilerin bazıları sezon finali yapıp yeni sezon için dinlenirken, bazıları ne yazık ki final yaparak ekranlara veda ediyor. Hazır sezon finali zamanı gelmişken gelecek sezon yayında olacağı kesinleşen dizileri derledik.
İşte yeni sezonda ekranda olacağı kesinleşen 16 yerli dizi!
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1. Uzak Şehir
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2. Bahar
3. Kral Kaybederse
4. Mehmed: Fetihler Sultanı
5. Eşref Rüya
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6. Kuruluş Osman
7. Sahipsizler
8. Hudutsuz Sevda
9. İnci Taneleri
10. Arka Sokaklar
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11. Kızılcık Şerbeti
12. Can Borcu
13. Gönül Dağı
14. Şakir Paşa Ailesi
15. Teşkilat
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16. Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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