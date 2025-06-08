Damla Ersubaşı, Sihirli Annem Fimine Çağrılmayan Michele Cedolini'nin İsyanına Yanıt Verdi
Çocukluğumuzun fenomen dizisi Sihirli Annem, geçtiğimiz günlerde sinema filmi olarak geri döndü. Dizide bir dönem Kerem rolüyle yer alan Michele Cedolin, filme davet edilmediği için isyan etmişti. 'Ne Kadar Yer Yandı?' YouTube kanalına konuk olan dizinin Tuğçe'si Damla Ersubaşı, eski rol arkadaşının bu çıkışı hakkında konuştu.
KAYNAK: Ne Kadar Yer Yandı?/ YouTube
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Bildiğiniz üzere 2000'lerin başına damga vuran aile dizisi Sihirli Annem, sinema filmi olarak geri döndü.
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Sihirli Annem'in bir diğer çocuk oyuncusu Damla Ersubaşı, Cedolin'in isyanını yanıtsız bırakmadı.
İşte Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın o açıklamaları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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