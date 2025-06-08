Damla Ersubaşı, Sihirli Annem Fimine Çağrılmayan Michele Cedolini'nin İsyanına Yanıt Verdi

Aynı kadronun geri geldiği film üç günde 2025'in gişe rekorunu kırarken aynı zamanda sosyal medyayı da ele geçirerek ciddi bir başarı elde etti.

Sihirli Annem filminin geri dönüşü enfes bir nostalji yaşatırken ortalığı karıştıracak hamleler de gelmedi değil! Bunların en başında ise Sihirli Annem dizisinde bir dönem Ceren'in erkek arkadaşı Kerem'e hayat veren Michele Cedolin'in isyanıydı.

Cedolin, sosyal medya hesabından 'Sihirli Annem film oluyormuş. Ben de sizinle beraber öğrendim. Maalesef bana haber verme nezaketi gösterilmedi. Ama yine de mutluyum, çünkü Sihirli Annem çok önemli bir diziydi.' ifadelerini kullanmıştı.