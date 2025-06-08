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Damla Ersubaşı, Sihirli Annem Fimine Çağrılmayan Michele Cedolini'nin İsyanına Yanıt Verdi

Damla Ersubaşı, Sihirli Annem Fimine Çağrılmayan Michele Cedolini'nin İsyanına Yanıt Verdi

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.06.2025 - 17:54

Çocukluğumuzun fenomen dizisi Sihirli Annem, geçtiğimiz günlerde sinema filmi olarak geri döndü. Dizide bir dönem Kerem rolüyle yer alan Michele Cedolin, filme davet edilmediği için isyan etmişti. 'Ne Kadar Yer Yandı?' YouTube kanalına konuk olan dizinin Tuğçe'si Damla Ersubaşı, eski rol arkadaşının bu çıkışı hakkında konuştu.

KAYNAK: Ne Kadar Yer Yandı?/ YouTube

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Bildiğiniz üzere 2000'lerin başına damga vuran aile dizisi Sihirli Annem, sinema filmi olarak geri döndü.

Bildiğiniz üzere 2000'lerin başına damga vuran aile dizisi Sihirli Annem, sinema filmi olarak geri döndü.

Aynı kadronun geri geldiği film üç günde 2025'in gişe rekorunu kırarken aynı zamanda sosyal medyayı da ele geçirerek ciddi bir başarı elde etti.

Sihirli Annem filminin geri dönüşü enfes bir nostalji yaşatırken ortalığı karıştıracak hamleler de gelmedi değil! Bunların en başında ise Sihirli Annem dizisinde bir dönem Ceren'in erkek arkadaşı Kerem'e hayat veren Michele Cedolin'in isyanıydı.

Cedolin, sosyal medya hesabından 'Sihirli Annem film oluyormuş. Ben de sizinle beraber öğrendim. Maalesef bana haber verme nezaketi gösterilmedi. Ama yine de mutluyum, çünkü Sihirli Annem çok önemli bir diziydi.' ifadelerini kullanmıştı.

Sihirli Annem'in bir diğer çocuk oyuncusu Damla Ersubaşı, Cedolin'in isyanını yanıtsız bırakmadı.

Sihirli Annem'in bir diğer çocuk oyuncusu Damla Ersubaşı, Cedolin'in isyanını yanıtsız bırakmadı.

Sihirli Annem dizisinde Tuğçe karakterine hayat veren Ersubaşı, konuk olduğu 'Ne Kadar Yer Yandı?' programında 'Ne gerek var ki böyle bir açıklamaya! Sihirli Annem 2. kez dizi olduğunda da yoktu. Yani sen zaten yoktun karakterde. Bu şekilde açıklaması hiç hoş değil, çok saygısızca' sözleriyle dikkat çekti.

İşte Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın o açıklamaları:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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