İstanbul Biletini Aldı! İddialı Yarışmacı, Survivor'da 1. Finalist Oldu
Survivor All Star 2025’te final heyecanı artık dorukta! Aylar süren zorlu mücadelelerin ardından, İstanbul’daki büyük final için ilk koltuk sahibini buldu. 6 Haziran Cuma akşamı ekranlara gelen bölümde, kıyasıya rekabetin yaşandığı parkurda iddialı yarışmacı finale adını yazdırdı.
Peki, Survivor'da ilk finalist kim oldu?
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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