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İstanbul Biletini Aldı! İddialı Yarışmacı, Survivor'da 1. Finalist Oldu

İstanbul Biletini Aldı! İddialı Yarışmacı, Survivor'da 1. Finalist Oldu

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.06.2025 - 00:18

Survivor All Star 2025’te final heyecanı artık dorukta! Aylar süren zorlu mücadelelerin ardından, İstanbul’daki büyük final için ilk koltuk sahibini buldu. 6 Haziran Cuma akşamı ekranlara gelen bölümde, kıyasıya rekabetin yaşandığı parkurda iddialı yarışmacı finale adını yazdırdı.

Peki, Survivor'da ilk finalist kim oldu?

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Survivor 2025'te büyük finale sayılı günler kaldı.

Survivor 2025'te büyük finale sayılı günler kaldı.

Son 5'e Batuhan, Volkan, Ayşe, Adem ve Sevgi'nin kaldığı Survivor'da İstanbul finali için ilk finalist belirlendi.

Tüm yarışmacıların birbiriyle yarıştığı yarışmada son ikiye Volkan ve Batuhan kaldı.

Batuhan ve Volkan düellosunda kazanan isim Batuhan Karacakaya oldu!

Batuhan ve Volkan düellosunda kazanan isim Batuhan Karacakaya oldu!

Batuhan Karacakaya, Survivor'ın ilk finalisti olarak İstanbul biletini aldı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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