Somer Sivrioğlu, Yeni Sevgilisi Tilbe Uslu'nun Fotoğrafına "Ayağıyla" Dahil Oldu
MasterChef'in sempatik jüri üyesi Somer Sivrioğlu, geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisi Tilbe Uslu'yla görüntülenmişti. Somer Şef'in yeni sevgilisi haliyle merak konusu olurken Tilbe Uslu'nun sevgilisi Somer Sivrioğlu'yla paylaştığı 'ayak' detaylı fotoğraf viral oldu.
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MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle aşk tatilinde görüntülendi.
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Tilbe Uslu, sevgilisi Somer Sivrioğlu'nun ayağıyla dahil olduğu bir fotoğraf paylaştı.
İşte Somer Sivrioğlu'nun olay olan fotoğrafına gelen yorumlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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