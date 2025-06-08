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Somer Sivrioğlu, Yeni Sevgilisi Tilbe Uslu'nun Fotoğrafına "Ayağıyla" Dahil Oldu

Somer Sivrioğlu, Yeni Sevgilisi Tilbe Uslu'nun Fotoğrafına "Ayağıyla" Dahil Oldu

Somer Sivrioğlu
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.06.2025 - 20:20

MasterChef'in sempatik jüri üyesi Somer Sivrioğlu, geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisi Tilbe Uslu'yla görüntülenmişti. Somer Şef'in yeni sevgilisi haliyle merak konusu olurken Tilbe Uslu'nun sevgilisi Somer Sivrioğlu'yla paylaştığı 'ayak' detaylı fotoğraf viral oldu.

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MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle aşk tatilinde görüntülendi.

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle aşk tatilinde görüntülendi.

Ayşe Özyılmazel'le ilişkisi biten Somer Şef, Dalyan sahillerinde Tilbe Uslu ile aşkını herkese duyurdu.

29 yaşındaki Tilbe Uslu ile 54 yaşındaki Somer Sivrioğlu arasındaki ilişki, yaş farkı nedeniyle kısa sürede tepkilerin odağına otururken Somer Şef, bu defa sevgilisinin Instagram paylaşımına 'ayak farkıyla' dahil oldu.

Tilbe Uslu, sevgilisi Somer Sivrioğlu'nun ayağıyla dahil olduğu bir fotoğraf paylaştı.

Tilbe Uslu, sevgilisi Somer Sivrioğlu'nun ayağıyla dahil olduğu bir fotoğraf paylaştı.

Son derece sürrealist bulunan fotoğraf, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Haliyle X kullanıcıları, Somer Sivrioğlu'nun ayak fotoğrafına kayıtsız kalamadı.

İşte Somer Sivrioğlu'nun olay olan fotoğrafına gelen yorumlar:

İşte Somer Sivrioğlu'nun olay olan fotoğrafına gelen yorumlar:
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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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