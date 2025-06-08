Sadece 3 Şey Yetiyormuş: 52 Yaşında Güzelliğiyle Yıllara Meydan Okuyan Şevval Sam Genç Kalma Sırrını Açıkladı!
Kaynak: https://www.snobmagazin.com/sevval-sa...
Başarılı oyunculuğu, güçlü sesi ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle nam salmış Şevval Sam’ın güzellik sırrı yıllardır hayranlarının merak ettiği konuların başında geliyordu. Hem sahnede hem ekranda fırtına gibi esen Sam, genç görünümünü neye borçlu olduğunu sonunda açıkladı. Snop Magazin'in haberine göre; Şevval Sam, Kıbrıs Girne’deki konseri öncesinde gazetecilerle ayaküstü sohbet etti ve sağlıklı yaşama dair ipuçlarını paylaştı. 52 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkartan enerjisiyle dikkat çeken sanatçı, gülmenin ve pozitif olmanın gücünü vurguladı.
İşte Şevval Sam’ın genç kalma formülü ve sahne öncesi söyledikleri…
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Şevval Sam denince akla sadece güzel bir ses değil, aynı zamanda yetenekli bir oyuncu da geliyor.
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Bir dönem ünlü müzisyen Metin Tekin ile evli olan Şevval Sam’ın bu evlilikten Tarık Emir Tekin adında bir oğlu var.
Takvim yaşının 52 olduğunu ancak ruhen ve enerjik olarak çok daha genç hissettiğini de ekledi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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sadece 3 şey ise lifting, botox ve mezoterapidir o.