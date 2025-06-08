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Sadece 3 Şey Yetiyormuş: 52 Yaşında Güzelliğiyle Yıllara Meydan Okuyan Şevval Sam Genç Kalma Sırrını Açıkladı!

Sadece 3 Şey Yetiyormuş: 52 Yaşında Güzelliğiyle Yıllara Meydan Okuyan Şevval Sam Genç Kalma Sırrını Açıkladı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
08.06.2025 - 16:29

Başarılı oyunculuğu, güçlü sesi ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle nam salmış Şevval Sam’ın güzellik sırrı yıllardır hayranlarının merak ettiği konuların başında geliyordu. Hem sahnede hem ekranda fırtına gibi esen Sam, genç görünümünü neye borçlu olduğunu sonunda açıkladı. Snop Magazin'in haberine göre; Şevval Sam, Kıbrıs Girne’deki konseri öncesinde gazetecilerle ayaküstü sohbet etti ve sağlıklı yaşama dair ipuçlarını paylaştı. 52 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkartan enerjisiyle dikkat çeken sanatçı, gülmenin ve pozitif olmanın gücünü vurguladı. 

İşte Şevval Sam’ın genç kalma formülü ve sahne öncesi söyledikleri…

Kaynak: https://www.snobmagazin.com/sevval-sa...
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Şevval Sam denince akla sadece güzel bir ses değil, aynı zamanda yetenekli bir oyuncu da geliyor.

Şevval Sam denince akla sadece güzel bir ses değil, aynı zamanda yetenekli bir oyuncu da geliyor.

Kariyerine 1993’te “Süper Baba” dizisiyle adım atan Sam, o günden bu yana birçok projede yer aldı. ‘Yasak Elma’ dizisinde canlandırdığı Ender karakteriyle ekranlara damgasını vurdu, dizinin entrikaları arasında kendine has duruşuyla milyonların gönlünde taht kurdu. 

Müzik tarafında ise Türk Sanat Müziği’nden Karadeniz ezgilerine uzanan geniş bir repertuvara sahip. “Sek”, “İstanbul’s Secrets”, “Karadeniz” ve “Has Arabesk” gibi albümleriyle çok yönlü müzikal kimliğini ortaya koydu. Tam anlamıyla on parmağında on marifet diye tarif edebileceğimiz bir sanatçı…

Bir dönem ünlü müzisyen Metin Tekin ile evli olan Şevval Sam’ın bu evlilikten Tarık Emir Tekin adında bir oğlu var.

Bir dönem ünlü müzisyen Metin Tekin ile evli olan Şevval Sam’ın bu evlilikten Tarık Emir Tekin adında bir oğlu var.

Oğlu Emir Tekin de son dönemde genç oyuncular arasında parlayan bir yıldız. Sam, şu an bekar ve sakin bir hayat sürmeyi tercih ediyor. Yoğun tempoya rağmen enerjisinden hiçbir şey kaybetmeyen sanatçının hayatında huzur ve üretkenlik ön planda.

Kıbrıs Girne’de sahne almadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sam, genç kalma sırrının sağlıklı yaşam, iyi beslenme ve samimi bir gülüş olduğunu bunların insanı canlı gösterdiğini belirtti.

Takvim yaşının 52 olduğunu ancak ruhen ve enerjik olarak çok daha genç hissettiğini de ekledi.

Takvim yaşının 52 olduğunu ancak ruhen ve enerjik olarak çok daha genç hissettiğini de ekledi.

Şarkıcılık kadar hayat enerjisiyle de örnek olan Sam, aynı zamanda kadın dayanışmasına da dikkat çekerek sahnedeki şarkılarını özellikle kadınlara adadığını söyledi. 30. sanat yılını deviren Şevval Sam, hem geçmişteki bestelerini yeniden elden geçirmek hem de anonim eserlerle ilgilenerek yeni bir yaratıcı döneme girmeye hazırlanıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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zyd

sadece 3 şey ise lifting, botox ve mezoterapidir o.