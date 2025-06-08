Sadece 3 Şey Yetiyormuş: 52 Yaşında Güzelliğiyle Yıllara Meydan Okuyan Şevval Sam Genç Kalma Sırrını Açıkladı!

Oğlu Emir Tekin de son dönemde genç oyuncular arasında parlayan bir yıldız. Sam, şu an bekar ve sakin bir hayat sürmeyi tercih ediyor. Yoğun tempoya rağmen enerjisinden hiçbir şey kaybetmeyen sanatçının hayatında huzur ve üretkenlik ön planda.

Kıbrıs Girne’de sahne almadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sam, genç kalma sırrının sağlıklı yaşam, iyi beslenme ve samimi bir gülüş olduğunu bunların insanı canlı gösterdiğini belirtti.