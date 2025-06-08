Ne İticiliği Kaldı, Ne Sevimsizliği: Afra Saraçoğlu'nun Annesiyle Yaptığı Yolculuk Paylaşımına Fena Sardılar!

Ancak ilerleyen bölümlerde senaryoya gelen eleştiriler ve düşen reytingler, dizinin sonunu hazırladı. Afra Saraçoğlu ve partneri Mert Ramazan Demir’in hem dizideki uyumu hem de özel hayatlarındaki inişli çıkışlı ilişkileri gündemi uzun süre meşgul etti. 3 sezon süren macera 4 Nisan Cuma günü yayınlanan 101. bölümle son buldu. Final bölümü ise seyirciden beklenen ilgiyi görmedi ve oldukça eleştirildi.

Dizinin sona ermesiyle birlikte Afra Saraçoğlu kendini tatilin kollarına bıraktı. Geçtiğimiz günlerde TV8 muhabiri Umut Ünver’e verdiği röportajda “Gayet iyiyim. Dinleniyorum. Tatil yapıyorum. Bir şeyler olabilir bu yaz bakalım. Ama sezona bir şey yapmayı düşünmüyorum.” diyerek önümüzdeki sezon için ekranlarda olma planı olmadığını açıklamıştı. Ancak o röportajdaki tavırları da sosyal medyada tepki çekmişti.