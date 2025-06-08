Ne İticiliği Kaldı, Ne Sevimsizliği: Afra Saraçoğlu'nun Annesiyle Yaptığı Yolculuk Paylaşımına Fena Sardılar!
3 sezon boyunca Star TV’de ekrana gelen Yalı Çapkını dizisi, 101. bölümüyle veda etmişti. Finali büyük tartışma yaratan dizinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu, diziyle birlikte yıldızını parlatan isimlerden biri oldu. Şimdilerde ekranlara ara veren Saraçoğlu, tatilin keyfini çıkarıyor. Son olarak annesiyle yaptığı araba yolculuğunu paylaştı. Ancak çektiği video sosyal medyada olay oldu. Kimi kullanıcılar paylaşımı itici bulurken, kimileri de “kıskanıyorsunuz” diyerek ünlü oyuncuya sahip çıktı.
İşte detaylar…
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Bir dönem reytingleri altüst eden Yalı Çapkını dizisi, ilk sezonuyla adeta fırtına gibi esmişti.
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Bu kez yeni bir paylaşımıyla yeniden gündeme geldi.
Buyrun o yorumlar:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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