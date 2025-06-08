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Ne İticiliği Kaldı, Ne Sevimsizliği: Afra Saraçoğlu'nun Annesiyle Yaptığı Yolculuk Paylaşımına Fena Sardılar!

Ne İticiliği Kaldı, Ne Sevimsizliği: Afra Saraçoğlu'nun Annesiyle Yaptığı Yolculuk Paylaşımına Fena Sardılar!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
08.06.2025 - 12:19

3 sezon boyunca Star TV’de ekrana gelen Yalı Çapkını dizisi, 101. bölümüyle veda etmişti. Finali büyük tartışma yaratan dizinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu, diziyle birlikte yıldızını parlatan isimlerden biri oldu. Şimdilerde ekranlara ara veren Saraçoğlu, tatilin keyfini çıkarıyor. Son olarak annesiyle yaptığı araba yolculuğunu paylaştı. Ancak çektiği video sosyal medyada olay oldu. Kimi kullanıcılar paylaşımı itici bulurken, kimileri de “kıskanıyorsunuz” diyerek ünlü oyuncuya sahip çıktı. 

İşte detaylar…

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Bir dönem reytingleri altüst eden Yalı Çapkını dizisi, ilk sezonuyla adeta fırtına gibi esmişti.

Bir dönem reytingleri altüst eden Yalı Çapkını dizisi, ilk sezonuyla adeta fırtına gibi esmişti.

Ancak ilerleyen bölümlerde senaryoya gelen eleştiriler ve düşen reytingler, dizinin sonunu hazırladı. Afra Saraçoğlu ve partneri Mert Ramazan Demir’in hem dizideki uyumu hem de özel hayatlarındaki inişli çıkışlı ilişkileri gündemi uzun süre meşgul etti. 3 sezon süren macera 4 Nisan Cuma günü yayınlanan 101. bölümle son buldu. Final bölümü ise seyirciden beklenen ilgiyi görmedi ve oldukça eleştirildi.

Dizinin sona ermesiyle birlikte Afra Saraçoğlu kendini tatilin kollarına bıraktı. Geçtiğimiz günlerde TV8 muhabiri Umut Ünver’e verdiği röportajda “Gayet iyiyim. Dinleniyorum. Tatil yapıyorum. Bir şeyler olabilir bu yaz bakalım. Ama sezona bir şey yapmayı düşünmüyorum.” diyerek önümüzdeki sezon için ekranlarda olma planı olmadığını açıklamıştı. Ancak o röportajdaki tavırları da sosyal medyada tepki çekmişti.

Kaçıranlar için şöyle bırakıyoruz:

Bu kez yeni bir paylaşımıyla yeniden gündeme geldi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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